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Tamm jõudis Hiinas veerandfinaali

Tennis
Kristjan Tamm
Kristjan Tamm Autor/allikas: Igor Pissarev
Tennis

Tennisist Kristjan Tamm (ATP 1119.) sai Qian Daohu World Tennis M25 turniiril hea võidu, kui alistas teises ringis kaheksandana asetatud Anton Sheppi (ATP 504.) 6:3, 3:6, 6:3 ja jõudis veerandfinaali.

Esimeses setis oli ainsana rohkem kui üks murre. Tamm tegi esimese murde seisul 3:2, Shepp vastas samaga, aga Tamme uus murre viis ta ette 5:3 ja siis võitis ta seti, vahendab Tennisnet.ee.

Teises setis tegi Shepp ainsa murde seisul 3:2. Sealjuures oli teise seti murdegeim mängu pikim, see kestis lausa 26 punkti. Tammel oli selles geimis seitse geimpalli ja vastasel neli murdepalli. Õnneks sellise dramaatilise geimi ja ka teise seti kaotus ei häirinud Tamme, otsustavas setis servis ta kindlalt ja vastasel ühtki murdepalli polnud. Tamm ise murdis aga Sheppi servi seisul 4:3 ja pärast seda oligi vaja vaid üks kord oma servi hoida. Kokku realiseeris Tamm 12 murdepallist kolm ja Shepp kümnest kaks.

Veerandfinaalis kohtub Tamm neutraalsena mängiva valgevenelase Martin Borisjukiga (ATP 869.). Tamm kaotas talle alles eelmisel nädalal Wuningi Challenger 50 kvalifikatsioonis 4:6, 4:6.

Toimetaja: Henrik Laever

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