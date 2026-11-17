Esimeses setis murdis Zverev kaks korda Sheltoni pallingu ja realiseeris neljanda sett-palli. Teises setis hoidsid mõlemad oma pallingut, kuigi Zverevil oli ka paar murdevõimalust.

Kiires lõppmängus asus sakslane juhtima 3:1 ja 5:4 ning sai seisul 6:4 kaks matšpalli, millest realiseeris kohe esimese.

Zverev on alistanud Sheltoni nüüd kõigis seitsmes omavahelises vastasseisus. Viimati oli ta vastasest üle paari kuu eest USA lahtiste finaalis.

Päeva esimeses mängus oli prantslane Arthur Fils (ATP 7.) üle hispaanlasest Rafael Jodarist (ATP 10.) 4:6, 6:2, 6:2 ja kirjutas tabelisse oma esimese võidu.

Kahe vooru järel on John McEnroe alagrupis Zverevil kaks võitu, Sheltonil ja Filsil võit ja kaotus ning Jodaril kaks kaotust. Viimases voorus kohtuvad Zverev - Fils ja Shelton - Jodar.