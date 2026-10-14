Tamm jõudis Hiinas kindlalt teise ringi
Kristjan Tamm (ATP 1119.) alistas World Tennis M25 turniiril Qian Daohus (Hiina) avaringis kohaliku tennisisti Xing Dao Cheni (ATP 1589.) 6:1, 6:4.
Tamm oli algusest peale ülekaalus, kirjutab Tennisnet.ee. Ka teises setis olid tal murdepallid juba esimeses ja kolmandas geimis, aga murda õnnestus vastase serv viiendas geimis. Tamm ise ei pidanud kaitsma ühtki murdepalli.
Teises ringis on Tammel juba keerulisem vastane, kaheksandana asetatud Anton Shepp (Uus-Meremaa, ATP 504.). Omavahel nad varem kohtunud ei ole.
Toimetaja: Anders Nõmm