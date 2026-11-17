Teisipäevases edasipääsu otsustanud mängus alistas Plakk poolatari Victoria Kapcia 6:2, 6:2. Mõlemas setis oli seis 2:2, kuid pärast seda läks Plakk oma teed. Ilmselt saanuks Plakk oma WTA 1502. kohaga otse põhiturniirile, kuid ta loositi Monastiri tabelisse enne, kui ta selle tabelikoha teenis, kirjutab Tennisnet.ee.

Kvalifikatsioonis mängisid ka õed Andrea ja Adriana Roots. Kui Adriana kaotas esimeses ringis, siis Andrea pääses otse teise ringi nagu ka Plakk ja sai seal samuti võidu. Kuid edasipääsu otsustanud mängus kaotas Andrea Roots poolatarile Martyna Zarembale 6:2, 1:6, 8:10. Otsustavas tie-break'is oli Roots pea lõpuni ees, algul isegi 4:1 ja 5:2, aga neli viimast punkti ta kaotas.

Küll aga alustab Roots kolmapäeval paarismängu, kus ta on koos mehhiklanna Lya Fernandeziga kolmandana asetatud.