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14-aastane Anikina teenis karjääri esimese võidu profiturniiri põhitabelis

Tennis
Elizaveta Anikina.
Elizaveta Anikina. Autor/allikas: Les Petits As - Le Mondial Lacoste/Facebook
Tennis

Rootsis Täbys peetaval W15 kategooria World Tennise (WT) tenniseturniiril läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud 14-aastane Eesti tennise tulevikulootus Elizaveta Anikina alustas põhiturniiri väga kindla võiduga.

Anikina, kes WT naiste edetabelis paikneb 1442. real, alistas tund ja 14 minutit kestnud kohtumises nn õnneliku kaotajana põhiturniirile pääsenud rootslanna Victoria Kapcia (WTA 592.) kindlalt 6:0, 6:2.

Anikina patustas viie topeltveaga, rootslanna sai kirja kaks ässa ja viis topeltviga. Anikina realiseeris 11 murdevõimalusest viis ja päästis mõlemad murdepallid, mis Kapcia teenis. Mängitud punktidest võitis Anikina 64 ja Kapcia 37.

Teist korda WT W15 turniiril osalevale Anikinale oli see ühtlasi karjääri esimene võit profiturniiri põhitabelis.

Teises ringis läheb Anikina vastamisi turniiril kaheksandana asetatud 19-aastase Vlada Mintševaga (WTA 974.), kes oli 6:3, 6:3 parem vabapääsmega põhitabelisse koha saanud 15-aastasest rootslannast Mimmie Buchlerist (WT 1790.).

Turniiril kolmandana asetatud Maileen Nuudi (WTA 815.) jäi kaks tundi kestnud kohtumises 6:1, 6:7 (1), 4:6 alla Rootsi esindajale Iva Marinkovicile (WTA 1025.).

Nuudi servis seitse ässa ja tegi sama palju topeltvigu, vastane sai kirja kaks ässa. Nuudi realiseeris kümnest murdevõimalusest kuus, Marinkovic suutis samuti kümnest murdepallist ära kasutada neli. Mängitud punktidest võitis Marinkovic 93 ja Nuudi 89.

Paarismängus esimesena asetatud Andrea Roots ja tema taanlannast paariline Sarafina Olivia Hansen said avaringis loobumisvõidu soomlannadelt Iida Heinonenilt ja Nuppu Palmilt ehk pääsesid mänguta veerandfinaali.

Toimetaja: Maarja Värv

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