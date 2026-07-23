X!

Bolšunov süüdistab Norrat Venemaa suusatajate eemal hoidmises

Suusatamine
Aleksandr Bolšunov
Aleksandr Bolšunov Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Suusatamine

Aleksandr Bolšunov sõnul on Norra viimaste aastate jooksul nii palju võitnud, et nad peaksid suusarajal venelastele teed andma. Norra suusaliit osutab sellele vastupanu.

ROK (Rahvusvaheline Olümpiakomitee) tühistas hiljuti Venemaa spordile kehtestatud sanktsioonid. FIS (Rahvusvaheline Suusaliit) sellega hetkel ei nõustu, kuid küsimus vaadatakse uuesti üle.

"FIS-il on täiesti ükskõik, mida ROK ütleb. See on rumal, sest selleks on olemas suunised, kuid FIS teeb, nagu ise tahab. Samas loen igal nädalal uudiseid sellest, kuidas mõni alaliit on saanud rahvusvahelistel võistlustel osalemiseks rohelise tule. Siis mõtlen: "Oh, äkki on järg käes murdmaasuusatamisel?" Kuid siin kuuled vaid: "Vaatame asja uuesti üle, lükkame küsimuse edasi septembrisse, siis jaanuarisse," sõnas Bolšunov. 

Venelase sõnul on selline käitumine rumal ning peamist süüd näeb ta hoopis norralastel. 

"Norralased on kõik rekordid juba purustanud. Esiteks maailmameistrivõistlustel, seejärel olümpiamängudel. Põhimõtteliselt võivad nad nüüd rahulikult võtta ja venelased rajale lubada. Igatahes ei suuda keegi neid rekordeid enam ületade, neile saab vaid lähedale jõuda," sõnas Bolšunov.

Sellege osundab ta Johannes Hösflot Kläbo võitudele kõigil distantsidel 2025. aasta Trondheimi maailmameistrivõistlustel ja sellele järgnenud edule Itaalia olümpiaradadel. 

Bolšunov usub, et just Norra ja Skandinaavia on need, kes takistavad FIS-il venelasi võistlustele lubamast.

"Ma ei taha kedagi süüdistada, kuid me mõistame, et just Skandinaavia riigid on need, kes seisavad otsuse tegemisele vastu ja pidurdavad protsessi. Nad pingutavad viimase hetkeni, et takistada venelaste osalemist rahvusvahelistel võistlustel. Venemaa on nende suurim konkurent murdmaasuusatamises. Eemaldame Norra koondise järgmiseks viieks aastaks ja vaatame, mis juhtub," ütles ta. 

Alates 2022. aasta veebruarist on Aleksandr Bolšunov osalenud vaid siseriiklikel võistlustel ega ole saanud teenida sellist tulu, mida rahvusvaheline konkurents oleks võimaldanud.

Suusaliidu vastselt valitud president Roger Finjord kommenteeris NRK-le Bolšunovi väljaütlemisi.

"Suusaliidu seisukoht on jäänud sajaprotsendiliselt muutumatuks. Oleme sisenemas sõja viiendasse aastasse ja tekkinud on oht, et hakkame olukorraga harjuma. Rahvusvahelises olukorras ega sõjategevuses pole midagi sellist, mis viitaks vajadusele muuta seisukohta, mis meil oli Venemaa sissetungil Ukrainasse," ütles ta. 

Norra Suusaliit distantseeris end juba varakult teemadest, mis puudutavad Venemaa ja Ukraina vahelist sõda.

Tihedas koostöös naaberriikidega, on liit asunud eestvedaja rolli, nõudes Venemaa ja Valgevene sportlastele täielikku võistluskeeldu.

"Me ei ole seda seisukohta võtnud sportlikel, vaid väärtuspõhistel kaalutlustel. Sõda kestab endiselt ja inimesed kannatavad. Seetõttu leiame, et boikott on praegu veelgi olulisem," selgitab Finjord.

Siiski leiab suusaliidu president, et ühes asjas on Bolšunovil õigus.

"Nimelt selles, et FIS langetab otsuseid ROK-ist sõltumatult ning seni pole me kuulnud mingeid märke sellest, et FIS kavatseks teisiti toimida," ütleb ta.

Toimetaja: Lisette Holst

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

14:31

Oks pälvis MM-i Challenge klassi võistlusel viienda koha

13:52

Tour de France'i dopingujuhid eitavad süüdistusi Seixasi eelistamises

13:19

Meedia: DeChambeau protestis karistuse vastu ja ähvardas helistada Trumpile

12:36

Bolšunov süüdistab Norrat Venemaa suusatajate eemal hoidmises

12:01

Barcelona uueks peatreeneriks saab Sloveenia koondise peatreener

10:56

Miami Inter sattus pärast Casemiroga lepingu sõlmimist uurimise alla

10:26

Lucas Leok saavutas Inglismaal 11. koha

09:53

Priinits ja Tafenau jõudsid MM-il põhitabelisse

09:21

Madridi Realiga liitub Soome korvpallitäht

08:49

Lajal jõudis Bloomfield Hillsis veerandfinaali

laskesuusatamine

22.07

Soome laskesuusataja sattus haiglasse

21.07

Lapseootel Hanna Öberg paneb karjääri pausile

21.07

Hedegart: oma parimal päeval võin juba homme maailmakarikaetapi võita

15.07

Naganos olümpiakulla võitnud laskesuusataja suri 53-aastaselt

jäähoki

03.07

Edmonton Oilers tugevnes äsja Stanley karika võitnud väravavahiga

03.07

Aleksandr Ovetškin otsustas karjääri jätkata

29.06

Eesti jäähokiliidu juhatuse liige kandideerib IIHF-i presidendiks

27.06

Leedu sai üle mitmete aastate NHL-i mängija

freestyle suusatamine

05.06

Tõnis Sildaru kaebab Harju maakohtu otsuse edasi

26.05

Prokurör: kumbki osapool pole võitja, see on ühe pere tragöödia

26.05

Tõnis Sildaru jäi süüdi tütre raha omastamises

15.05

Aigro: suuski nurka ei viska, selle pärast ei pea muretsema

kahevõistlus

09.07

Kristjan Ilves: kõige rohkem on kahju noortest

08.07

Loit kahevõistluse kadumisest: FIS on asju vaadanud läbi roosade prillide

08.07

Norra kahevõistleja: on oht, et see spordiala sureb välja

07.07

Suusaliidu juht ROK-i otsusest: see on kaotus kogu Eesti spordile

suusatamine

12:36

Bolšunov süüdistab Norrat Venemaa suusatajate eemal hoidmises

15.07

Tartu maraton saab maamärgi

09.07

Tour de Ski võitja Ustjugov lõpetas karjääri

11.06

Vastuoluline Eliasch kaotas FIS-i presidendivalimised ühe häälega

kiiruisutamine

23.06

Kiiruisutamine peetakse 2030. aasta taliolümpial Hollandis

10.06

Petrõkina ja Liiv saavad võimaluse koos MM-il võistelda

07.05

Uisuliit valis uue juhatuse

06.05

Uisuliidu eriauhinnad said Petrõkina, Selevko, Liiv ja Varnavskaja

suusahüpped

03.06

Artti Aigro uus treener näeb temas suurt potentsiaali

01.06

Artti Aigro jätkab karjääri USA koondise juures

15.05

Aigro: suuski nurka ei viska, selle pärast ei pea muretsema

15.05

Artti Aigro ei jätka koostööd Norra koondisega

iluuisutamine

22.07

Eesti jäätantsija esindab edaspidi Kanadat

18.07

Petrõkina toob uuel hooajal jääle "Troonide mängu"

13.07

Tippkoreograaf partnerlusest Petrõkinaga: temaga kohe tahad tööd teha!

24.06

Loena Hendrickx kuulutas karjääri lõppenuks

mäesuusatamine

16.05

Jaanuaris raskelt põlve vigastanud Teder: ilmselt olen lumel novembri lõpus

13.05

Tormis Laine vahetab tiimi ja suusamarki

01.05

Vonn: ainult üks operatsioon veel minna

25.03

Shiffrin kindlustas kuuenda MK-sarja üldvõidu

jääkeegel

12.05

Kurlingupaar Kaldvee - Lill võtab aja maha

11.05

Segavõistkondade kurlingu Eesti meistriks tuli Harri Lille võistkond

11.05

Eesti kurlingukoondis jäi MM-i kvalifikatsiooniturniiril pidama alagruppi

07.05

Meeste kurlingukoondis avas MM-i kvalifikatsiooniturniiril võiduarve

lumelauasõit

26.05

Noor Eesti lumelaudur pääses Euroopa karikasarja finaaletapil poodiumile

16.05

Jaanuaris raskelt põlve vigastanud Teder: ilmselt olen lumel novembri lõpus

30.03

Lumelaudur Laura Anga teenis Austrias kõrgeid kohti

06.03

Laura Anga tuli juunioride MM-il seitsmendaks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo