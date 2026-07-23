Bolšunov süüdistab Norrat Venemaa suusatajate eemal hoidmises

Aleksandr Bolšunov sõnul on Norra viimaste aastate jooksul nii palju võitnud, et nad peaksid suusarajal venelastele teed andma. Norra suusaliit osutab sellele vastupanu.

ROK (Rahvusvaheline Olümpiakomitee) tühistas hiljuti Venemaa spordile kehtestatud sanktsioonid. FIS (Rahvusvaheline Suusaliit) sellega hetkel ei nõustu, kuid küsimus vaadatakse uuesti üle.

"FIS-il on täiesti ükskõik, mida ROK ütleb. See on rumal, sest selleks on olemas suunised, kuid FIS teeb, nagu ise tahab. Samas loen igal nädalal uudiseid sellest, kuidas mõni alaliit on saanud rahvusvahelistel võistlustel osalemiseks rohelise tule. Siis mõtlen: "Oh, äkki on järg käes murdmaasuusatamisel?" Kuid siin kuuled vaid: "Vaatame asja uuesti üle, lükkame küsimuse edasi septembrisse, siis jaanuarisse," sõnas Bolšunov.

Venelase sõnul on selline käitumine rumal ning peamist süüd näeb ta hoopis norralastel.

"Norralased on kõik rekordid juba purustanud. Esiteks maailmameistrivõistlustel, seejärel olümpiamängudel. Põhimõtteliselt võivad nad nüüd rahulikult võtta ja venelased rajale lubada. Igatahes ei suuda keegi neid rekordeid enam ületade, neile saab vaid lähedale jõuda," sõnas Bolšunov.

Sellege osundab ta Johannes Hösflot Kläbo võitudele kõigil distantsidel 2025. aasta Trondheimi maailmameistrivõistlustel ja sellele järgnenud edule Itaalia olümpiaradadel.

Bolšunov usub, et just Norra ja Skandinaavia on need, kes takistavad FIS-il venelasi võistlustele lubamast.

"Ma ei taha kedagi süüdistada, kuid me mõistame, et just Skandinaavia riigid on need, kes seisavad otsuse tegemisele vastu ja pidurdavad protsessi. Nad pingutavad viimase hetkeni, et takistada venelaste osalemist rahvusvahelistel võistlustel. Venemaa on nende suurim konkurent murdmaasuusatamises. Eemaldame Norra koondise järgmiseks viieks aastaks ja vaatame, mis juhtub," ütles ta.

Alates 2022. aasta veebruarist on Aleksandr Bolšunov osalenud vaid siseriiklikel võistlustel ega ole saanud teenida sellist tulu, mida rahvusvaheline konkurents oleks võimaldanud.

Suusaliidu vastselt valitud president Roger Finjord kommenteeris NRK-le Bolšunovi väljaütlemisi.

"Suusaliidu seisukoht on jäänud sajaprotsendiliselt muutumatuks. Oleme sisenemas sõja viiendasse aastasse ja tekkinud on oht, et hakkame olukorraga harjuma. Rahvusvahelises olukorras ega sõjategevuses pole midagi sellist, mis viitaks vajadusele muuta seisukohta, mis meil oli Venemaa sissetungil Ukrainasse," ütles ta.

Norra Suusaliit distantseeris end juba varakult teemadest, mis puudutavad Venemaa ja Ukraina vahelist sõda.

Tihedas koostöös naaberriikidega, on liit asunud eestvedaja rolli, nõudes Venemaa ja Valgevene sportlastele täielikku võistluskeeldu.

"Me ei ole seda seisukohta võtnud sportlikel, vaid väärtuspõhistel kaalutlustel. Sõda kestab endiselt ja inimesed kannatavad. Seetõttu leiame, et boikott on praegu veelgi olulisem," selgitab Finjord.

Siiski leiab suusaliidu president, et ühes asjas on Bolšunovil õigus.

"Nimelt selles, et FIS langetab otsuseid ROK-ist sõltumatult ning seni pole me kuulnud mingeid märke sellest, et FIS kavatseks teisiti toimida," ütleb ta.