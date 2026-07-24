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Ukrainast saab OM-il Balti maja aukülaline, ROK-i otsus mõisteti hukka

Olümpialiikumine
Balti riikide olümpiakomiteede kohtumine
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18 pilti
Olümpialiikumine

Eesti, Läti ja Leedu olümpiakomitee seisavad koos Ukraina Rahvusliku Olümpiakomiteega ausa ja reeglitepõhise mängu ning olümpialiikumise väärtuste eest ja mõistavad ühiselt hukka ROK-i otsuse lubada Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelisele spordiareenile.

Neli riiki teevad ühist koostööd selle nimel, et kaitsta sportlaste huve, toetada nende arengut ning edendada vastastikust austust rahvusvahelise spordis. 

"Loodame, et rahvusvahelised alaliidud ja Euroopa Liit teevad kõik endast oleneva, et venelased veel niipea reaalselt võistlema ei jõuaks, eriti mitte oma lipu ja sümboolikaga," ütles Eesti Olümpiakomitee president Erich Teigamägi pärast kohtumist Läti Olümpiakomitee presidendi Raimonds Lazdinsi ja Leedu Olümpiakomitee presidendi Daina Gudzineviciutega. 

Balti riikide olümpiakomiteede juhid kohtusid 23. juulil Riias, kus arutati ühist koostööd ja selle tugevdamist Balti riikide olümpialiikumistes. Muuhulgas arutati ka Balti riikide ja Ukraina seisukohta ROK-i hiljutiste otsuste valguses.  

Nii Ukraina Olümpiakomitee president Vadõm Gutzeit kui Balti olümpialiikumiste presidendid olid ühel nõul, et kujunenud olukorras ei tohi vastutust lükata kohalikele alaliitudele või üksikutele sportlastele. Kui sportlased on sunnitud koos venelaste või valgevenelastega võistlemisest keelduma, isoleerib see neid ühtlasi rahvusvahelisest spordikogukonnast, jätab ilma vajalikust võistluskogemusest ning ei kaitse pikas plaanis ühegi demokraatliku riigi huve.  

"Selline lahendus ei ole jätkusuutlik. Kui sportlased on sunnitud võistlemisest loobuma, laseme reegleid kehtestada agressoril ning kingime neile sellega veel ühe võidu. Seetõttu soovitame oma sportlastel jätkuvalt võistelda ja võita. Eesti, Läti ja Leedu ei luba jätkuvalt Venemaa ega Valgevene esindajatel oma riiki siseneda ning me ei pea õigeks ka seda, et meie sportlased läheksid võistlema Venemaale või Valgevenesse, " sõnas Eesti Olümpiakomitee president Erich Teigamägi.  

Lisaks oli kohtumisel arutelu all 2028. aasta Los Angelese olümpiamängude ajal avatava Balti maja kontseptsioon, mis on kolme riigi ühine esindus- ja kohtumispaik olümpialinnas. Balti majas tutvustatakse Balti riike, korraldatakse ühiseid sündmusi ning võõrustatakse sportlasi, koostööpartnereid ja külalisi. Kolme riigi kokkuleppel otsustati kutsuda Ukraina Balti maja aukülaliseks, mis omakorda aitab Ukrainal rääkida oma lugu ka rahvusvahelisel spordiareenil.   

Kohtumisel käsitleti ka Ukraina noortekoondise ettevalmistusi sügisel toimuvateks Dakari noorte olümpiamängudeks. Läti Olümpiakomitee president Raimonds Lazdins andis Ukraina suursaatkonna esindajale üle malaariavastased ravimid, mis toimetatakse edasi Ukrainasse. Ravimid on Eesti, Läti ja Leedu ühine žest, mida rahastas Baltic Restaurants Läti.   

Toimetaja: Anders Nõmm

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