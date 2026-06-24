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Neel pidi paarilisega veerandfinaalis kaotusega leppima

Tennis
Ingrid Neel
Ingrid Neel Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Tennis

Eesti tennisist Ingrid Neel ja tema mehhiklannast partner Giuliana Olmos langesid Eastbourne'is toimuval WTA tenniseturniiril konkurentsist veerandfinaalis.

Neel ja Olmos läksid ameeriklanna Asia Muhammadi ja ungarlanna Fanny Stollari vastu avasetis juhtima 2:1, aga jäid siis tagaajaja rolli. 4:5 kaotusseisus päästis Eesti - Mehhiko paar veel kolm setipalli, kuid jäi siiski 5:7 alla. Teises setis läksid vastased juhtima 4:2, Neel ja Olmos päästsid 2:5 kaotusseisus kaks matšpalli, aga langesid seejärel 3:6 kaotusega konkurentsist.

Neel ja Olmos lõid 54 minuti jooksul ühe ässa ja patustasid nelja topeltveaga, vastased lõid kolm ässa ja ühtki topeltviga ei teinud. Esimeselt servilt realiseerisid Muhammad ja Stollar 84-protsendilise eduga (Neel - Olmos 71%) ja teiselt servilt 76-protsendiliselt (Neel - Olmos 36%).

Muhammad ja Stollar kohtuvad poolfinaalis esimese asetuse saanud Gabriela Dabrowski ning Luisa Stefaniga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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