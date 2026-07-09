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Neeli teekond Wimbledonis lõppes veerandfinaalis

Tennis
Ingrid Neel
Ingrid Neel Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Tennis

Eesti lipu all mängiv tennisist Ingrid Neel ja tema mehhiklannast paariline Giuliana Olmos pidid Wimbledoni suure slämmi turniiri paarismänguturniiril veerandfinaalis tasavägises mängus vastaste paremust tunnistama.

Esimest korda slämmiturniiril veerandfinaali pääsenud Neel ja tema paariline Olmos pidid kaks tundi kestnud kohtumises tunnistama hiinlannade Jiang Xinyu ja Xu Yifani 6:1, 2:6, 6:4 paremust.

Avasetis läksid hiinlannad 3:0 juhtima ja murdsid uuesti kuuendas geimis, lõpuks võideti sett kindlalt 6:1. Teises setis pääses aga Eesti-Mehhiko duo 3:0 ette ja jäi lõpuks 6:2 peale, seejuures vormistati setivõit vastaste servil kuuendal settpallil.

Otsustavas setis läksid hiinlannad 2:0 ja 3:1 juhtima, aga Neel ja Olmos suutsid seisu viigistada. Paraku õnnestus hiinlannadel siis taas murda ja 4:3 ette minna. Sellest murdest piisas ning Jiang ja Xu vormistasid võidu esimesel matšpallil.

Poolfinaalis lähevad hiinlannad vastamisi kümnenda paigutusega hiinlanna Gu Hanyu ja Prantsusmaad esindava Kristina Mladenoviciga, kes alistasid 7:6 (8), 7:5 turniiril esimesena asetatud Tšehhi-USA duo Katerina Siniakova ja Taylor Townsendi.

Toimetaja: Maarja Värv

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