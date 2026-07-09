Neeli teekond Wimbledonis lõppes veerandfinaalis

Esimest korda slämmiturniiril veerandfinaali pääsenud Neel ja tema paariline Olmos pidid kaks tundi kestnud kohtumises tunnistama hiinlannade Jiang Xinyu ja Xu Yifani 6:1, 2:6, 6:4 paremust.

Avasetis läksid hiinlannad 3:0 juhtima ja murdsid uuesti kuuendas geimis, lõpuks võideti sett kindlalt 6:1. Teises setis pääses aga Eesti-Mehhiko duo 3:0 ette ja jäi lõpuks 6:2 peale, seejuures vormistati setivõit vastaste servil kuuendal settpallil.

Otsustavas setis läksid hiinlannad 2:0 ja 3:1 juhtima, aga Neel ja Olmos suutsid seisu viigistada. Paraku õnnestus hiinlannadel siis taas murda ja 4:3 ette minna. Sellest murdest piisas ning Jiang ja Xu vormistasid võidu esimesel matšpallil.

Poolfinaalis lähevad hiinlannad vastamisi kümnenda paigutusega hiinlanna Gu Hanyu ja Prantsusmaad esindava Kristina Mladenoviciga, kes alistasid 7:6 (8), 7:5 turniiril esimesena asetatud Tšehhi-USA duo Katerina Siniakova ja Taylor Townsendi.