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Saaremaa oma punasest kaardist: keegi ei tule nii Eesti mängijale ütlema

Võrkpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Võrkpalli Eesti koondis

Eesti võrkpallikoondis alistas EM-finaalturniiri alagrupi neljandas voorus Hollandi geimidega kolm-üks. Matš oli kohati parajalt tuline - teises geimis seisul 9:9 puhkes väljakul tõsisem sõnasõda, mis päädis punase kaardiga Alex Saaremaale ja hollandlasele Fabian Plakile.

"Tõesti oli üks intsident, kus juba soojendus alguses sai öeldud mingeid sõnu üksteisele ja siis see eskaleerus mingil momendil," lausus Saaremaa pärast kohtumist ERR-ile. "Lõpuks hakkas üksteisele vaatamine pihta ja järgmine hetk oli vastane meie poolel ja mul tema sõrm käes ja ... nii ta läks."

"Punane anti mõlemale. See oli kohtuniku poolt väga aus. Ma ise ei pea ka ennast... kui oli mingi süü, siis meil mõlemal. See pigem tõi just tuld juurde ja selle pealt sai väga palju pandud. Ja näha, kuidas see fännidele ka meeldis - ei tule keegi nii ütlema Eesti mängijale ja Eesti koondisele. Mingil määral sai seda vastutust kanda ka natuke väljaspool."

Saaremaale meeldis, et kolmapäeval sai väljakul näha võitlust. "Varasemates mängudes üritasime leida, aga lõpus on vaja kuskil see nautivus leida," lisas ta. "Ega nad meile lihtsalt ei andnud. Jah, nad tegid vigu, kütsid meie tuld suuremaks, aga täna on võtmesõna enesekindlus, mille saime siis, kui mäng hakkas tööle ja nägime, et suudame neid võita."

Eesti võrkpallikoondis enam alagrupist edasi pääseda ei saa. Turniir lõpetatakse neljapäeval võõrustaja Soome vastu.

Toimetaja: Siim Boikov

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11. september kl 20 Serbia – Eesti

13. september kl 15 Taani – Eesti

14. september kl 20 Eesti – Belgia

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17. september kl 20 Soome – Eesti

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