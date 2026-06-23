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Neel jõudis WTA turniiril veerandfinaali

Tennis
Ingrid Neel ja Giuliana Olmos
Ingrid Neel ja Giuliana Olmos Autor/allikas: SCANPIX / Alamy
Tennis

Eesti tennisist Ingrid Neel ja tema mehhiklannast mängupartner Giuliana Olmos pääsesid Eastbourne'is toimuval WTA tenniseturniiril paarismängu veerandfinaali.

Esimeses ringis said Neel - Olmos jagu jaapanlannast Eri Hozumist ja Taiwani esindajast Wu Fang-Hsienist 3:6, 7:5, 10:3.

Avaseti kaotanud Neel - Olmos olid ka teises setis 4:5 taga ja vastastel oli matšpall, mida nad ära ei kasutanud. Seejärel pöörasid Neel - Olmos seti enda kasuks.

Otsustavas setis läksid Neel - Olmos juhtima 4:1 ning lõpetasid 5:3 seisu pealt kohtumise viie punktivõiduga järjest.

Järgmises ringis on nende vastasteks neljandana paigutatud paar Asia Muhammad (USA) - Fanny Stollar (Ungari).

Toimetaja: Siim Boikov

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