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Võrkpalli EM-il selgusid kõik kaheksandikfinaalide paarid

EM-finaalturniir
Itaalia võrkpallikoondis
Itaalia võrkpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/IPA Sport
EM-finaalturniir

Neljapäeval tõmmati joon alla võrkpalli Euroopa meistrivõistluste alagrupiturniirile. Ainsana läbis viis kohtumist kaotuseta turniiri üks võõrustajaid Itaalia.

Valitsev maailmameister alustas 3:0 võitudega Rootsi ja Kreeka üle. Seejärel loovutas ta ühe geimi Slovakkiale ja Tšehhile ning madistas reedel viis geimi Sloveeniaga, kuid võitis ikkagi 3:2.

Sloveenid kogusid kolm võitu ja läksidki grupist teisena edasi. Samuti pääsesid kolme võiduga kaheksandikfinaali Kreeka ja Tšehhi, turniir sai otsa ühe võidu teeninud Rootsi ja võiduta jäänud Slovakkia jaoks.

B-alagrupis eristusid teistest kolm koondist, kes võitsid neli mängu ja kaotasid vaid ühe. Nendeks olid Pariisi olümpiahõbe Poola, Ukraina ja võõrustaja Bulgaaria. Vaid ühe võiduga jõudis kaheksandikfinaali ka Portugal, aga sama saagiga Põhja-Makedoonia ja Iisrael enam mitte.

C-alagrupis ehk Tamperes toimunud turniiril olid edasipääsejad selged juba varem. Eesti võit viimases voorus Soome üle tagas, et grupi võit läks siiski Belgiale, kuigi ka Soome sai sarnaselt neile neli võitu. Kolme võiduga oli kolmas Serbia ja kahe võiduga neljas Taani. Samuti kaks mängu võitnud Eestil tuli leppida viienda kohaga ja võiduta jäänud Holland oli viimane.

D-alagrupis teenisid neli võitu Prantsusmaa ja Saksamaa. Prantslased küll alistasid Saksamaa, aga said oma ainsa kaotuse viimases voorus võõrustaja Rumeenialt, kes võitis kokku kolm kohtumist. Kahe võiduga pääses edasi Läti. Turniir lõppes ühe võiduga piirdunud Türgi ja Šveitsi jaoks.

Reedel on turniiril puhkepäev, laupäeval peetakse kaks esimest kaheksandikfinaali ehk Poola - Läti ja Saksamaa - Bulgaaria. Pühapäeval mängviad Ukraina - Rumeenia, Soome - Kreeka, Prantsusmaa - Portugal ja Itaalia - Taani. Esmaspäeval selgitavad viimased veerandfinalistid Belgia - Tšehhi ja Sloveenia - Serbia.

Kaheksandik- ja veerandfinaale mängitakse Torinos ja Sofias. Alates poolfinaalides toimuvad mängud üksnes Milanos. Euroopa meister saab paika laupäeval, 26. septembril.

Toimetaja: Siim Boikov

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Eesti mängud EM-il:

11. september kl 20 Serbia – Eesti

13. september kl 15 Taani – Eesti

14. september kl 20 Eesti – Belgia

16. september kl 20 Holland – Eesti

17. september kl 20 Soome – Eesti

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