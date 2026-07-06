Neel jõudis esimest korda slämmiturniiril veerandfinaali

Eesti tennisist Ingrid Neel ja tema paariline Giuliana Olmos edenesid Wimbledoni paarismänguturniiril veerandfinaali, kui alistasid kolmes setis kolmanda asetusega paariga.

Teises ringis 15. asetusega vastased alistanud Neel ja Olmos kaotasid esmaspäevases kaheksandikfinaalis avaseti Anna Danilina ja Aleksandra Krunici vastu 5:7, aga viisid 6:4 võiduga kohtumise otsustavasse setti. Eesti - Mehhiko paar saavutas 4:5 seisul oma teise murde ning vormistas järgmise geimiga 5:7, 6:4, 6:4 võidu.

Neel pole varasemalt suure slämmi turniiril veerandfinaali jõudnud, 2024. aastal jõudis ta koos Ulrikke Eikeriga kolmandasse ringi.

Neel ja Olmos lõid vastastele kaks ässa ja tegid ühe topeltvea; Kasahstani lipu alla kolinud Danilina ja Krunic lõid seitse ässa, aga patustasid viie topeltveaga. Esimeselt servilt võitsid Neel ja Olmos 67-protsendilise eduga (Danilina - Krunic 79%) ja teiselt servilt 53-protsendilise eduga (Danilina - Krunic 43%). Eestlannal ja mehhiklannal realiseerisid oma kuuest murdevõimalusest kaks, tõrjudes vastaste kümnest võimalusest lausa üheksa.

Pea kolm tundi väldanud matši võitnud Neel ja Olmos kohtuvad veerandfinaalis Xinyu Jiangi ja Yifan Xuga. Hiinlannad alistasid kaheksandikfinaalis seitsmenda asetusega Laura Siegemundi ja Vera Zvonareva 4:6, 6:2, 6:4.