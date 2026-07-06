X!

Neel jõudis esimest korda slämmiturniiril veerandfinaali

Tennis
Giuliana Olmos ja Ingrid Neel
Giuliana Olmos ja Ingrid Neel Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Tennis

Eesti tennisist Ingrid Neel ja tema paariline Giuliana Olmos edenesid Wimbledoni paarismänguturniiril veerandfinaali, kui alistasid kolmes setis kolmanda asetusega paariga.

Teises ringis 15. asetusega vastased alistanud Neel ja Olmos kaotasid esmaspäevases kaheksandikfinaalis avaseti Anna Danilina ja Aleksandra Krunici vastu 5:7, aga viisid 6:4 võiduga kohtumise otsustavasse setti. Eesti - Mehhiko paar saavutas 4:5 seisul oma teise murde ning vormistas järgmise geimiga 5:7, 6:4, 6:4 võidu.

Neel pole varasemalt suure slämmi turniiril veerandfinaali jõudnud, 2024. aastal jõudis ta koos Ulrikke Eikeriga kolmandasse ringi.

Neel ja Olmos lõid vastastele kaks ässa ja tegid ühe topeltvea; Kasahstani lipu alla kolinud Danilina ja Krunic lõid seitse ässa, aga patustasid viie topeltveaga. Esimeselt servilt võitsid Neel ja Olmos 67-protsendilise eduga (Danilina - Krunic 79%) ja teiselt servilt 53-protsendilise eduga (Danilina - Krunic 43%). Eestlannal ja mehhiklannal realiseerisid oma kuuest murdevõimalusest kaks, tõrjudes vastaste kümnest võimalusest lausa üheksa.

Pea kolm tundi väldanud matši võitnud Neel ja Olmos kohtuvad veerandfinaalis Xinyu Jiangi ja Yifan Xuga. Hiinlannad alistasid kaheksandikfinaalis seitsmenda asetusega Laura Siegemundi ja Vera Zvonareva 4:6, 6:2, 6:4.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

19:01

Neel jõudis esimest korda slämmiturniiril veerandfinaali

15:45

Kostjuk jõudis esimest korda Wimbledoni veerandfinaali

00:17

Djokovic võttis Federerilt rekordi, Sinner jõudis samuti veerandfinaali Uuendatud

05.07

Servil säranud Osaka lõpetas Wimbledonis Sabalenka võimsa slämmiseeria

05.07

Neel alistas Wimbledonis endise paarismängukaaslase

05.07

Zverev võitis kolmes setis, üllataja Fery tuli välja raskest seisust

04.07

Õed Williamsid loobusid paarismänguturniirist

04.07

Eala lõi tiitlikaitsja Swiateki kahe setiga auti

04.07

Varasem võitja Rõbakina sai Wimbledonis üllatuskaotuse

03.07

Sabalenka jätkas võidukalt ka Ostapenko vastu

03.07

Djokovic jõudis Wimbledonis Federeri rekordini

03.07

Maailma esireket Sinner jätkab Wimbledonis kindlal kursil

03.07

Osaka kindel võit viis ta esimest korda Wimbledoni neljandasse ringi

02.07

Rõbakina sai kindla võidu, Anisimova nägi vaeva

02.07

Zverev jõudis Wimbledonis kolmandasse ringi

multimeedia

sport.err.ee uudised

19:30

Pogacar teenis kolmanda etapil Vingegaardi ees napi võidu

19:26

VAATA OTSE | Valikgrupi võitu jahtiv Eesti juhib viimase perioodi eel Uuendatud

19:01

Neel jõudis esimest korda slämmiturniiril veerandfinaali

18:32

Trump kinnitas suhtlust Infantinoga: Balogun ei teinud viga

17:59

Toyota tehniline direktor: Tänak keskendub ainult tiimi aitamisele

17:23

Belgia jalgpalliliit: me ei kaevanud Baloguni otsust edasi, seda tegi FIFA Uuendatud

17:06

Suri male suurkuju Iivo Nei

16:52

Randväli tahab juunioride EM-il finaali murda: tean, mida oodata

16:18

Suri mitu Jamaica sprinterit maailma tippu viinud treener

15:45

Kostjuk jõudis esimest korda Wimbledoni veerandfinaali

15:17

Eesti Laskurliit kaotas Vene sportlaste osaluse tõttu EM-i korraldusõiguse

14:55

Juga lõpetas rallikrossi EM-etapi kolmandana ja säilitas sarja liidrikoha

14:26

Ronaldo kinnitas: tänavune MM jääb tema viimaseks

13:50

Euroopa jalgpalliliit: FIFA Baloguni otsus seab mängu aususe kahtluse alla

13:12

Mercedes võttis Antonelli tehnilise rikke eest vastutuse

12:54

Eesti meistrid petangi üksikmängus on Angelika Tauk ja Aimar Poom

12:41

Paul Keres: Kriisa puhul ei tähenda FBI vahistamine veel, et ta on süüdi

11:58

MM-il puhkes taas vaidlus rassistlike stereotüüpide üle

10:43

Henderson sai Inglismaa võidutähistamisel tõsise vigastuse

10:42

TÄNA OTSE | MM-il selgub parim Pürenee poolsaare koondis

loetumad

01:18

Norra sõudis Haalandi kahe tabamuse toel veerandfinaali Uuendatud

06:08

Pikalt vähemuses mänginud Inglismaa sai Mehhikost jagu

05.07

Vandeadvokaat Kriisa juhtumist: süüdimõistmisel ootab teda pikk vangistus

05.07

FBI vahistas korvpallur Kerr Kriisa Uuendatud

05.07

Talts mängujuhita jäämist ei pelga: peaasi, et Kerr saaks eluga edasi minna

17:23

Belgia jalgpalliliit: me ei kaevanud Baloguni otsust edasi, seda tegi FIFA Uuendatud

12:41

Paul Keres: Kriisa puhul ei tähenda FBI vahistamine veel, et ta on süüdi

05.07

Kiili: korvpalliliit on Kerri ja tema lähedaste jaoks ühe kõne kaugusel

00:08

Meedia: Valge Maja nõudis FIFA-lt USA koondislase võistluskeelu tühistamist

19:26

VAATA OTSE | Valikgrupi võitu jahtiv Eesti juhib viimase perioodi eel Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo