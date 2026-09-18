Roosna: Rikberg on võib-olla natuke liiga mugav treener

Eesti võrkpallikoondis alustas EM-i kaotustega Serbiale, Taanile ja Belgiale. Seejärel alistati aga nii Holland kui ka viimases voorus alagrupi võidule lähedal olnud võõrustaja Soome. Ühtlasi on peaaegu kindel, et tänu sellele saadakse ka koht järgmise aasta MM-il.

"Kui sa oleks küsinud sama küsimust paar päeva tagasi, siis ma oleks öelnud, et Alar Rikberg... tema aeg on läbi," lausus Roosna intervjuus ETV hommikuprogrammile "Terevisioon". "Need kaks võitu ja MM-ile saamine annab kindlasti kõva argumendi tema jätkamiseks. Kas ta tingimata peaks jätkama - ma ei ole kindel."

"Ta on neli aastat koondisega olnud, ei saa öelda, et ta poleks teinud normaalset, korralikku tööd. Aga me ei ole otseselt kuskile arenenud. Tase EM-i mõttes on sama. Me ei ole seda top 16 tagasi saanud. Isegi MM-ile kvalifitseerumise juures oleme Euroopa klubidest 18. EM-il olime 17. Võib-olla tuleks teha käiguvahetus, aga seda peab nüüd juhatus tulema arutama."

Eesti treeneritest peetakse kõige loogilisemaks järeltulijaks hetkel Pärnut juhendatavat Rainer Vassiljevit. Aga võimalus on kiigata ka piiri teha, kust on varemgi koondisele peatreenereid võetud. "Eestist ilmselt ongi Rainer Vassiljev selge ja ainuke variant. Välistreener on alati ebamugavam ja ebamugavus aitab tõenäoliselt areneda," leiab Roosna.

"Ma arvan, et Alar Rikberg, kes on väga tore inimene, väga kaua olnud ja Eesti võrkpallile palju andnud, ta on kõigil kaheksal EM-il kaasa teinud - võib-olla ta on natuke liiga mugav treener nii mängijatele kui ka alaliidule."

"Kui hüppame nüüd tagasi - eelmine hooaeg Eesti ei mänginud Euroopa liigas," viitas Roosna. "Öeldi, et raha pole, ei mängi. Kas välistreener oleks sellega nõus olnud? Ma ei ole selles nii kindel. Võib-olla oleme natuke pehmed olnud. Tuleks nõuda ka tingimusi."

Rikberg on ametis 2023. aastast. Välistreeneritest on seda rolli täitnud soomlane Pasi Rautio (2003-2004), rumeenlane Gheorghe Cretu (2014-2019), prantslane Cedric Enard (2020-2021) ja itaallane Fabio Soli (2022).