Man City purjetas 17-aastase debütandi eestvedamisel järgmisesse ringi

Esindusmeeskonnas debüteerinud 17-aastane Floyd Samba skooris seejuures kahel korral. Ühe värava lisasid Rayan Cherki, Allan Elias ja 18-aastane Ryan McAidoo.

"Selline debüüt on uskumatu. Ma ei suutnud seda uskuda, aga see on alles algus - mul seisab ees suur karjäär," rõõmustas inglane intervjuus BBC-le ja lisas, et tavapärased põhikoosseisu mängijad jagasid talle head nõu.

"Rääkisin nendega kõigiga, nad on olnud suurepärased... andnud mulle nõu stiilis "mängi oma mängu, ole sina ise". Need sõnad andsid mulle enesekindlust ja aitasid mul täna need kaks väravat lüüa."

Manchester City hoidis 66 protsenti ajast palli ja tegi 14 pealelööki, millest kuus lendas raamidesse. Norwich raamidesse suunatud löögini ei jõudnudki.

Järgmises ringis läheb Manchester City vastamisi Brighton & Hove Albioniga, kes oli tulemusega 3:2 üle Manchester Unitedist, kuigi Old Traffordil jäädi kahe väravaga taha.