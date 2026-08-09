Kaks matšpalli raisanud Neel ja Olmos langesid Torontos välja

Turniiri avaringis olid hiljuti Wimbledonis veerandfinaali pääsenud Neel ja Olmos lülitanud konkurentsist aga teisena paigutatud paari Anna Danilina (Kasahstan) - Aleksandra Krunic (Serbia) 6:4, 7:5.

Neel ja Olmos jäid alla paarile Ann Li (USA) - Clara Tauson (Taani) 6:4, 6:7 (3:7), 9:11. Tasavägise kohtumise teises setis raiskasid Neel ja Olmos seejuures kaks matšpalli.

Eesti tennisist Ingrid Neel ja mehhiklanna Giuliana Olmos langesid Torontos toimuval kõrgetasemelisel WTA turniiril konkurentsist paarismängu teises ringis.

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