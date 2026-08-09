Kaks matšpalli raisanud Neel ja Olmos langesid Torontos välja
Eesti tennisist Ingrid Neel ja mehhiklanna Giuliana Olmos langesid Torontos toimuval kõrgetasemelisel WTA turniiril konkurentsist paarismängu teises ringis.
Neel ja Olmos jäid alla paarile Ann Li (USA) - Clara Tauson (Taani) 6:4, 6:7 (3:7), 9:11. Tasavägise kohtumise teises setis raiskasid Neel ja Olmos seejuures kaks matšpalli.
Turniiri avaringis olid hiljuti Wimbledonis veerandfinaali pääsenud Neel ja Olmos lülitanud konkurentsist aga teisena paigutatud paari Anna Danilina (Kasahstan) - Aleksandra Krunic (Serbia) 6:4, 7:5.
Toimetaja: Siim Boikov