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Harri Kullas on rahvuste motokrossil osalemise suhtes positiivne

Motosport
Harri Kullas
Harri Kullas Autor/allikas: Silve Racing
Motosport

Harri Kullas sai nädala eest Langel motokrossi Eesti meistrivõistluste neljandal etapil vigastada. Ta võitis esimese MX Open klassi stardi, kuid eksis suurel hüppel ja maandus pehmesse auku. Luumurdu Kullasel õnneks ei olnud, kuid puus vajas paika tõmbamist.

Järgnenud päevadel on Kullas spetsialistidel ennast põhjalikult uurida lasknud, küsinud erinevaid arvamusi ning teinud füsioterapeudiga tõsist tööd, et 3.-4. oktoobril Prantsusmaal Erneés toimuvaks Rahvuste Motokrossiks siiski rivis olla, vahendab Msport.ee.

"Kuna see on tõsisem vigastus, siis teen kõik endast oleneva, et Rahvuste krossil võimalikult tugevalt ja turvaliselt osaleda. Kõik, mis võiks paranemisele kaasa aidata, olgu 1% või 2%, igal pool püüan ära käia. Nii rõhukambrid, taastusravid kui muu," räägib Kullas, kelle päevad on hetkel väga tegusad.

"Mõne päevaga läks väga heaks, saan kenasti liikuda ja vaikselt kõndida," ütleb Kullas, kui Lange kukkumisest on möödunud nädal. Ta ei lonka ega tunne end ebamugavalt.

Kullas annab endast kõik ja soovib meeskonda aidata. Samas tunnistab ta, et kui spetsialistid peaksid järgmisel nädalal uut MRT-d vaadates ütlema, et võistelda on veel vara, siis ta usaldab nende arvamust. "Tahaksin ikkagi suuta lapsega joosta ja mängida, kui vanem olen," ei soovi ta oma kehale liiga teha.

Hetkel on Kullas siiski tahtmist ja optimismi täis. Kuid koondisel on ka varuvariant valmis mõeldud juhuks, kui otsus Kullase osas peaks siiski olema eitav. Viimase hetkeni ootama ei jääda. "Rahvuste kross on nii äge võistlus ja suur auasi on Eestit esindada. Meil on Eesti meeskonnaga olnud alati ka väga mõnus ühtne ja teineteist toetav vaib, juba sellepärast tahaksin väga osaleda."

Kullasel on Erneéga seoses rahvuste motokrossilt ka väga emotsionaalsed mälestused: viimati oli ta seal oma kvalifikatsioonis prantslase järel teine ning kohalik publik elas oma sõitjale kaasa nii maruliselt, et ka Kullas sai sellest kõvasti energiat juurde.

Kõige parem valik oleks minna sellise koondisega, nagu hetkel oleme välja kuulutanud, ütleb koondise treener Tanel Leok. Tema meelest on Jörgen-Matthias Talviku, Harri Kullas ning poeg Sebastian Leok, kellele ta nüüd oma koondise liikme teatepulga üle annab, Eestile väga tugev koondis. Ka Erneé rada sobiks kõigile seniste tulemuste põhjal hästi.

Toimetaja: Siim Boikov

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