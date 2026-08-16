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Neel ja Olmos langesid Cincinnatis kiirelt konkurentsist

Tennis
Ingrid Neel - Giuliana Olmos
Ingrid Neel - Giuliana Olmos Autor/allikas: SCANPIX / Alamy
Tennis

Eesti tennisist Ingrid Neel ja tema mehhiklannast mängupartner Giuliana Olmos piirdusid Cincinnatis toimuval WTA turniiril naispaarismängu avaringiga.

Neel ja Olmos kaotasid jaapanlannale Shuko Aoyamale ja Taiwani esindajale En Shuo Liangile 2:6, 5:7. Seejuures murdsid vastased üheksast murdepallist kuus, Neel - Olmos aga kümnest vaid kolm.

Wimbledonis veerandfinaali jõudnud Neel ja Olmos pärast seda nii edukat turniiri teinud ei ole. Nii eelmisel korral Torontos kui ka pärast Wimbledoni Ateenas mängiti kaks kohtumist.

Toimetaja: Siim Boikov

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