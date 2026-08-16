Neel ja Olmos langesid Cincinnatis kiirelt konkurentsist

Neel ja Olmos kaotasid jaapanlannale Shuko Aoyamale ja Taiwani esindajale En Shuo Liangile 2:6, 5:7. Seejuures murdsid vastased üheksast murdepallist kuus, Neel - Olmos aga kümnest vaid kolm.

Wimbledonis veerandfinaali jõudnud Neel ja Olmos pärast seda nii edukat turniiri teinud ei ole. Nii eelmisel korral Torontos kui ka pärast Wimbledoni Ateenas mängiti kaks kohtumist.