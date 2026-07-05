X!

Neel alistas Wimbledonis endise paarismängukaaslase

Tennis
Ingrid Neel
Ingrid Neel Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Tennis

Eesti tennisist Ingrid Neel ja tema mehhiklannast partner Giuliana Olmos olid Wimbledoni paarismänguturniiri teises ringis 3:6, 7:5, 6:4 üle 15. asetusega Ulrikke Eikerist ja Quinn Gleasonist.

Tasavägise mängu avageimis jätsid Neel ja Olmos kasutamata kaks murdepalli ning hoopis Norra-USA paar murdis ise neljandas geimis. Teises setis ei suutnud Neel ja Olmos vastaste neljas esimeses pallingugeimis realiseerida kokku kuut murdevõimalust, aga oli ise servil kindel ja sai oma tahtmise lõpuks 12. geimis.

Otsustavas setis tõrjusid Neel-Olmos nii teises kui kuuendas geimis murdepalli ning läksid seisul 5:4 vastaste servil 40:0 ette, norralanna ja ameeriklanna tulid kolme matšpalliga toime, aga neljanda suutsid Neel ja Olmos siiski realiseerida.

Kaks tundi ja 37 minutit kestnud mängu jooksul servisid vastased kaheksa ässa, Neel-Olmos võitsid oma esimeselt servilt 72 protsenti punktidest, aga kasutasid oma 16 murdevõimalusest ära vaid kaks.

Sealjuures mängisid Neel ja Eikeri pikalt paarismänguturniire koos: nende koostöö algas 2023. aasta suvel ning lõppes pärast tänavusi Austraalia lahtiseid. Tunamullu jõuti ühiselt Prantsusmaa lahtistel kolmandasse ringi, 2023. aastal võideti koos kaks WTA paarismänguturniiri.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

17:36

Neel alistas Wimbledonis endise paarismängukaaslase

10:18

Zverev võitis kolmes setis, üllataja Fery tuli välja raskest seisust

04.07

Õed Williamsid loobusid paarismänguturniirist

04.07

Eala lõi tiitlikaitsja Swiateki kahe setiga auti

04.07

Varasem võitja Rõbakina sai Wimbledonis üllatuskaotuse

03.07

Sabalenka jätkas võidukalt ka Ostapenko vastu

03.07

Djokovic jõudis Wimbledonis Federeri rekordini

03.07

Maailma esireket Sinner jätkab Wimbledonis kindlal kursil

03.07

Osaka kindel võit viis ta esimest korda Wimbledoni neljandasse ringi

02.07

Rõbakina sai kindla võidu, Anisimova nägi vaeva

02.07

Zverev jõudis Wimbledonis kolmandasse ringi

02.07

Ingrid Neel alustas Wimbledonis võiduga

02.07

Swiatek tagas Wimbledonis koha 32 hulgas

02.07

Glinka pidas USA-s kaks pikka matši

02.07

Kohtunikule käratanud Kyrgios: kõik need reeglid on niikuinii nii rumalad

multimeedia

sport.err.ee uudised

17:36

Neel alistas Wimbledonis endise paarismängukaaslase

16:52

Sebastian Suppi võitis Luksemburgis juunioride ühepäevasõidu

16:17

Vandeadvokaat Kriisa juhtumist: süüdimõistmisel ootab teda pikk vangistus

15:41

Vigastuspausilt naasnud Mäeuibo otsis MK-etapil õiget sõidurütmi

14:53

Madridi Real tugevdas rivistust Hollandi kaitsjaga

14:10

Raphinha võib kaheksandikfinaalis Brasiiliale appi tulla

13:27

Korvpalliliidu president: võib-olla õnnestub Unibet Arenal 500-1000 kohta juurde saada

12:49

Favoriidid hoidsid Mati Vetevoolu mälestusturniiril taset

12:25

Mbappe: me ei karda oma käsi määrida

12:01

Eestlased tundsid Rootsi ja Läti kõrgliigas kaotusekibedust

11:35

Korvpallikoondise mänedžer: kui NBA suveliiga saab läbi, siis suhtleme Veesaarega

11:35

FBI vahistas korvpallur Kerr Kriisa Uuendatud

10:51

TÄNA OTSE | Brasiilia ja Norra mängivad veerandfinaalkoha eest

10:18

Zverev võitis kolmes setis, üllataja Fery tuli välja raskest seisust

09:41

Uuesalus selgusid BMX-krossi Eesti meistrid

09:10

Keskkooliõpilane alistas Teemantliigas valitseva olümpiavõitja

08:28

Veesaar sai NBA suveliigas käe valgeks

08:16

Prantsusmaa alistas Mbappe penalti abil Paraguay Uuendatud

04.07

Korvpallikoondise füsioterapeut: Maiki õlg on heas seisus, aga tuleb saada liikuvamaks

04.07

Eesti golfikoondis saab EM-il toetuda koduraja eelisele

loetumad

11:35

FBI vahistas korvpallur Kerr Kriisa Uuendatud

04.07

Maroko pääses esimesena veerandfinaali Uuendatud

08:16

Prantsusmaa alistas Mbappe penalti abil Paraguay Uuendatud

08:28

Veesaar sai NBA suveliigas käe valgeks

04.07

Korvpallikoondise esimesed muljed Brnost: kuidas on võimalik nii väikeses saalis mängida?

16:17

Vandeadvokaat Kriisa juhtumist: süüdimõistmisel ootab teda pikk vangistus

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

04.07

Roheneemesaared võitsid südameid, aga Argentina murdis lisaajal nende oma

04.07

TalTechi cheerleader'id võitsid ajaloolise Euroopa meistritiitli

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo