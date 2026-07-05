Neel alistas Wimbledonis endise paarismängukaaslase

Eesti tennisist Ingrid Neel ja tema mehhiklannast partner Giuliana Olmos olid Wimbledoni paarismänguturniiri teises ringis 3:6, 7:5, 6:4 üle 15. asetusega Ulrikke Eikerist ja Quinn Gleasonist.

Tasavägise mängu avageimis jätsid Neel ja Olmos kasutamata kaks murdepalli ning hoopis Norra-USA paar murdis ise neljandas geimis. Teises setis ei suutnud Neel ja Olmos vastaste neljas esimeses pallingugeimis realiseerida kokku kuut murdevõimalust, aga oli ise servil kindel ja sai oma tahtmise lõpuks 12. geimis.

Otsustavas setis tõrjusid Neel-Olmos nii teises kui kuuendas geimis murdepalli ning läksid seisul 5:4 vastaste servil 40:0 ette, norralanna ja ameeriklanna tulid kolme matšpalliga toime, aga neljanda suutsid Neel ja Olmos siiski realiseerida.

Kaks tundi ja 37 minutit kestnud mängu jooksul servisid vastased kaheksa ässa, Neel-Olmos võitsid oma esimeselt servilt 72 protsenti punktidest, aga kasutasid oma 16 murdevõimalusest ära vaid kaks.

Sealjuures mängisid Neel ja Eikeri pikalt paarismänguturniire koos: nende koostöö algas 2023. aasta suvel ning lõppes pärast tänavusi Austraalia lahtiseid. Tunamullu jõuti ühiselt Prantsusmaa lahtistel kolmandasse ringi, 2023. aastal võideti koos kaks WTA paarismänguturniiri.