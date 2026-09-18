Klimenkov debüteeris täiskasvanute MM-il 27. kohaga

Esimest korda täiskasvanute MM-il kaasa löönud Klimenkov kogus 18,250 punkti. "See oli minu esimene maailmameistrivõistlus ja kohe täiskasvanute maailmameistrivõistlus! See oli väga väärtuslik kogemus," lausus ta Eesti Võimlemisliidu teate vahendusel.

"Oli suur au võistelda maailma parimate võimlejatega ja olen rõõmus, et isegi oma parimat kava näitamata ei jäänud ma mõnele nimekamale ja kogenumale sportlasele palju alla. On väga hea meel, et sain võistelda ja olla osa nii suurest võistlusest."

Sportaeroobikas sooritavad sportlased muusika saatel kõrge intensiivsusega ja keerukalt kooskõlastatud elementidega harjutuste komplekti. Sportaeroobikas kasutatakse ilu – ja sportvõimlemise ning akrobaatika elemente. Individuaalvõistluse kõrval võistlevad sel alal ka segapaarid, kolmikud ja rühmad.