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Käivitub esimene käsipalli naiste Eesti ja Läti ühisliiga

Käsipall
Mistra
Mistra Autor/allikas: Joonas Kuuskla
Käsipall

Laupäeval käivitub esimest korda käsipalli naiste Eesti ja Läti ühisliigas, kus lööb kaasa kaheksa võistkonda: neli mõlemalt poolt piiri.

Eesti klubidest hakkavad tiitlit jahtima valitsev meister Mistra, eelmise hooaja hõbe Käsipalliklubi Mella, SK Tapa ja HC Tabasalu. Lätist lisanduvad SK Latgols, RSU, Jekabpils SS ja Salaspils SS.

Ühise liiga põhiturniir kestab märtsi keskpaigani. Aprillis toimub nelja parema naiskonna osalusel finaalturniir, samuti selgitatakse kohad viiendast kaheksandani.

Eesti Käsipalliliidu peasekretär Pirje Orasson näeb projektis suurt potentsiaali noorte üleminekul täiskasvanute klassi. "Me näeme seda projekti pikaajalise investeeringuna, mitte lihtsalt uue võistlusformaadina," sõnas ta alaliidu koduleheküljel.

"Meie eesmärk on luua tugevam keskkond, millest võidavad nii mängijad kui ka klubid. Usume, et konkurentsivõimeline ühisliiga aitab värvata uusi mängijaid, laiendab meie klubide silmaringi, tugevdab üldist arengut ning on tulevikus oluline samm noorte käsipallist täiskasvanute tasemele üleminekul. See on Eesti ja Läti alaliitude ühine algatus käsipalli jätkusuutlikuma tuleviku nimel Baltikumi regioonis."

Läti käsipalliliidu tegevjuht Alkesandr Radcenko lisas, et uus formaat ei luba end korrakski lõdvaks lasta. "Ühisliiga parandab oluliselt konkurentsi kvaliteeti. Seni tähendas vaid neli võistkonda riigis seda, et mängiti ikka ja jälle samade vastastega," ütles ta.

"Uus formaat nõuab võistkondadelt täielikku keskendumist kogu hooaja vältel, sest iga punkt on Final-4 koha püüdmisel otsustava tähtsusega. Samas pakub see lisamotivatsiooni tulla ajaloo esimeseks Eesti-Läti ühisliiga tšempioniks. Olen veendunud, et regulaarsed mängud naaberriigi tugevamate klubidega tõstavad sportlikku taset ja annavad positiivse tõuke naiste käsipalli arengule nii Lätis kui ka Eestis."

Eesti meisternaiskonna peatreener Toomas Heinla sõnas, et rahvusvaheline areen seal lati senisest kõrgemale. "Meie eesmärk on hoida stabiilset taset ja näidata, et suudame ka Läti tugevamate klubide vastu dikteerida oma mängutempot. Ühisliigas liidrirolli haaramine on täiesti uus ja motiveeriv väljakutse," lausus ta.

Nii laupäeval kui ka pühapäeval mängivad Tapa - Jekabpils, RSU - Mistra, Tabasalu - Latgols ja Salaspils - Mella.

Toimetaja: Siim Boikov

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