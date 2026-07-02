Ingrid Neel alustas Wimbledonis võiduga
Eesti tennisist Ingrid Neel ja mehhiklanna Giuliana Olmos alustas Wimbledoni naispaarismänguturniiri edukalt.
Põhitabeli avaringis said Neel ja Olmos jagu jaapanlannast Eri Hozumist ja Taiwani esindajast Fang-Hsien Wust 6:3, 6:2.
Tegemist oli viimastel nädalatel juba kolmanda korraga, kus samad paarid kokku said: 's-Hertogenboschis jäid Neel - Olmos peale kahes setis ja jaanilaupäeval Eastbourne'is kolmes setis.
Teises ringis tuleb vastamisi minna juba 15. asetusega paariga Ulrikke Eikeri (Norra) - Quinn Gleason (USA). Seejuures on Neel ka ise Eikeriga varem Wimbledonis paaris mänginud.
Toimetaja: Siim Boikov