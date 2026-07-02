Ingrid Neel alustas Wimbledonis võiduga

Teises ringis tuleb vastamisi minna juba 15. asetusega paariga Ulrikke Eikeri (Norra) - Quinn Gleason (USA). Seejuures on Neel ka ise Eikeriga varem Wimbledonis paaris mänginud.

Tegemist oli viimastel nädalatel juba kolmanda korraga, kus samad paarid kokku said: 's-Hertogenboschis jäid Neel - Olmos peale kahes setis ja jaanilaupäeval Eastbourne'is kolmes setis.

Põhitabeli avaringis said Neel ja Olmos jagu jaapanlannast Eri Hozumist ja Taiwani esindajast Fang-Hsien Wust 6:3, 6:2.

Eesti tennisist Ingrid Neel ja mehhiklanna Giuliana Olmos alustas Wimbledoni naispaarismänguturniiri edukalt.

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