Neel ja Olmos väljusid raskest seisust ja teenisid WTA turniiril võidu

Järgmisena tuleb Neelil ja Olmosel minna vastamisi paariga Isabelle Averlag (Holland) - Maia Lumsden (Suurbritannia).

Esimeses ringis saadi jagu paarist Panna Udvardy (Ungari) - Renata Zarazua (Mehhiko) 6:4, 7:6 (7:1). Seejuures teises setis tuldi välja 2:5 kaotusseisust ja päästeti koguni üheksa settpalli.

Eesti tennisist Ingrid Neel ja Giuliana Olmos (Mehhiko) alustasid Hollandis Hertogenboschis toimuvat WTA paarismänguturniiri edukalt.

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