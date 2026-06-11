X!

Neel ja Olmos väljusid raskest seisust ja teenisid WTA turniiril võidu

Tennis
Ingrid Neel
Ingrid Neel Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Tennis

Eesti tennisist Ingrid Neel ja Giuliana Olmos (Mehhiko) alustasid Hollandis Hertogenboschis toimuvat WTA paarismänguturniiri edukalt.

Esimeses ringis saadi jagu paarist Panna Udvardy (Ungari) - Renata Zarazua (Mehhiko) 6:4, 7:6 (7:1). Seejuures teises setis tuldi välja 2:5 kaotusseisust ja päästeti koguni üheksa settpalli.

Järgmisena tuleb Neelil ja Olmosel minna vastamisi paariga Isabelle Averlag (Holland) - Maia Lumsden (Suurbritannia).

Edu korral ootab neid poolfinaalis neljanda paigutusega paar Eri Hozumi (Jaapan) - Wu Fang-hsien (Taiwan).

Toimetaja: Siim Boikov

tenniseuudised

11.06

Neel ja Olmos väljusid raskest seisust ja teenisid WTA turniiril võidu

11.06

Maileen Nuudi alistas põhjanaabri kindlalt

11.06

Glinka saab mängida nimekate vastastega

11.06

Wimbledoni auhinnafond kasvas, aga mitte soovitud kõrguseni

11.06

Williams ja Mboko pidid kanadalanna vigastuse tõttu turniiri katki jätma

10.06

Serena Williamsi tagasitulek Queen'sis võib piirduda ühe matšiga

10.06

Lajal alustas põhitabelis napi võiduga

10.06

44-aastane Serena Williams naasis tipptennisesse võidukalt

09.06

Glinka sai ATP turniiri paarismängus võidu

09.06

Maileen Nuudi jõudis Madridis põhitabelisse

08.06

Lajal kaotas otsustava mängu, aga pääses ikkagi põhitabelisse

08.06

Serena Williams naaseb profitennisesse: miks mitte?

08.06

Pariisis finaali jõudnud poolatar kerkis edetabelis pea 100 koha võrra

08.06

Ojakäär pidi California turniiri finaalis vastase paremust tunnistama

07.06

Alexander Zverev krooniti esmakordselt slämmivõitjaks

multimeedia

sport.err.ee uudised

11.06

MM-i avamängus näidati kolme punast kaarti, Mehhiko sai kindla võidu Uuendatud

11.06

Kuivonen ja Jürgenson pääsesid alagrupist edasi

11.06

Neel ja Olmos väljusid raskest seisust ja teenisid WTA turniiril võidu

11.06

Real kinnitas: meeskonna etteotsa asub Jose Mourinho

11.06

ETV spordisaade, 11. juuni

11.06

Maileen Nuudi alistas põhjanaabri kindlalt

11.06

Kullamäe klubi kaotas pronksiseerias viimase sekundi viskest

11.06

Glinka saab mängida nimekate vastastega

11.06

Eesti naiste ragbikoondis paneb end proovile rahvusvahelisel turniiril

11.06

Päev-päevalt paranenud mäng tõi Ken-Marten Soole kuuenda koha

11.06

Wimbledoni auhinnafond kasvas, aga mitte soovitud kõrguseni

11.06

FOTOD | Lapsed ja pered nautisid piirilinnas olümpiapäeva

11.06

Rooba meenutas lahkumist Venemaalt: kõik info põhines kuulujuttudel

11.06

Otto Oliver Olgo: Spursil on play-off'is vähem vilumust

11.06

Eesti käsipall jätkab Kristina Kallase juhtimisel

11.06

Williams ja Mboko pidid kanadalanna vigastuse tõttu turniiri katki jätma

11.06

Rahvusvaheline maleliit lõpetas Venemaa liikmesuse

11.06

Autoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad legendaarsetel Jyväskylä teedel

11.06

Taaramäe jätkab Gyeongnami velotuuril viiendana

11.06

Valitsev maailmameister Argentina kerkis MM-iks edetabelis esikohale

loetumad

11.06

MM-i avamängus näidati kolme punast kaarti, Mehhiko sai kindla võidu Uuendatud

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

10.06

Legia viigistas suure võiduga finaalseeria, Drelli klubi kaotas avamatši

11.06

Ajaloolise tagasituleku teinud Knicks jõudis tiitlist võidu kaugusele

10.06

Suri Leedu korvpallikoondise kahe OM-pronksini tüürinud treener

11.06

17-aastane ameeriklane alistas Oslos olümpiavõitja, dos Santos Warholmi

10.06

Petrõkina ja Liiv saavad võimaluse koos MM-il võistelda

11.06

Selgusid meeste korvpallikoondise kandidaadid MM-valikmängudeks

28.03

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekandeid näitavad TV3, Go3 ja ERR

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo