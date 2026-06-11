Neel ja Olmos väljusid raskest seisust ja teenisid WTA turniiril võidu
Eesti tennisist Ingrid Neel ja Giuliana Olmos (Mehhiko) alustasid Hollandis Hertogenboschis toimuvat WTA paarismänguturniiri edukalt.
Esimeses ringis saadi jagu paarist Panna Udvardy (Ungari) - Renata Zarazua (Mehhiko) 6:4, 7:6 (7:1). Seejuures teises setis tuldi välja 2:5 kaotusseisust ja päästeti koguni üheksa settpalli.
Järgmisena tuleb Neelil ja Olmosel minna vastamisi paariga Isabelle Averlag (Holland) - Maia Lumsden (Suurbritannia).
Edu korral ootab neid poolfinaalis neljanda paigutusega paar Eri Hozumi (Jaapan) - Wu Fang-hsien (Taiwan).
Toimetaja: Siim Boikov