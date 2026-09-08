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Neel ja Olmos langesid USA lahtistel konkurentsist

Tennis
Ingrid Neel.
Ingrid Neel. Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Tennis

Eesti tennisist Ingrid Neel ja tema mehhiklannast mängupartner Giuliana Olmos kaotasid USA lahtistel meistrivõistlustel naiste paarismängus 16 parema seas.

Neel ja Olmos jäid kolmandas ringis alla kuuenda asetusega paarile Cristina Bucsa (Hispaania) - Nicole Melichar-Martinez (USA) 5:7, 3:6.

Esimeses setis sooritasid Bucsa ja Melichar-Martinez ainsa servimurde seisul 5:5. Neel ja Olmos haarasid teises setis murde abil 2:0 eduseisu, aga lubasid seejärel kahel korral vastu murda ning jäid taha 2:4. Viimaseks jäänud üheksandas geimis realiseerisid vastased oma kolmanda servimurde.

Neel mängis USA lahtistel viiendat korda ning pääses tänavu esimest korda teisest ringist edasi. Hooaja parima tulemuse slämmiturniiril tegi ta Wimbledonis, kus jõudis koos Olmosega veerandfinaali.

Bucsa ja Melichar-Martinez lähevad veerandfinaalis vastamisi esimese asetusega paari Katerina Sinikova (Tšehhi) - Taylor Townsend'iga (USA), kes said 7:6 (6), 6:4 jagu 13. asetusega Storm Hunter (Austraalia) - Desirae Krawczykist (USA).

Toimetaja: Henrik Laever

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