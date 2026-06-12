Ühe päevaga kaks matši võitnud Neel pääses WTA turniiril finaali

Neel ja Olmos said reede keskpäeval toimunud veerandfinaalis 6:3, 6:3 jagu Isabelle Haverlagist (Holland) ja Maia Lumsdenist (Suurbritannia).

Pärastlõunal ootas Neeli ja Olmost poolfinaalis neljanda paigutusega paar Eri Hozumi (Jaapan) ja Wu Fang-hsien (Taiwan). Tasavägiseks kujunenud esimese seti võitsid Neel ja Olmos kiires lõppmängus 7:1 ning teises setis teenisid nad seisult 1:2 viis geimivõitu järjest.

Laupäeval toimuvas finaalis on Eesti-Mehhiko paari vastasteks Shuko Aoyama (Jaapan) ja Liang En-shuo (Taiwan).

Neel tuli 's-Hertogenboschi turniiril paarismängus võitjaks 2024. aastal, toona mängis ta koos hollandlanna Bibiane Schoofsiga. Kokku on Neel oma karjääri jooksul võitnud neli WTA paarismänguturniiri.