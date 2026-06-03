X!

Esireket Sabalenka lagunes Prantsusmaa lahtiste veerandfinaalis

Tennis
DIana Šnaider
DIana Šnaider Autor/allikas: SCANPIX/PSNEWZ/SIPA
Tennis

Naiste tennise maailma esireket Arina Sabalenka oli Prantsusmaa lahtiste veerandfinaalis ühe geimi kaugusel võidust, aga kaotas siis venelanna Diana Šnaideri vastu kümme geimi järjest.

Sabalenka läks avasetis juhtima 5:1, kaotas järgmised kaks geimi, aga vormistas seejärel 6:3 võidu. Valgevenelanna võitis teises setis esimesest viiest geimist neli ning läks seejärel juhtima 5:3, aga 22-aastane Šnaider (WTA 23.) näitas sisu ja võitis neli geimi järjest, viies matši 7:5 võiduga kolmandasse setti.

Neutraalse lipu all võistleva Šnaideri seeria ei saanud lõppu ka otsustavas vaatuses, kus ta Sabalenka kuivale jättis ning võimsa 6:0 võidu teenis.

"Ma olen sõnatu, ülimalt õnnelik!" ütles Šnaider. "Olin selleks matšiks väga närvis, proovisin esimeses setis lihtsalt tema mänguga kohaneda, tuulega kohaneda. Keskendusin igale punktile, ei mõelnud üldse skoori peale. Ta on maailma esinumber, üritasin lihtsalt endast parima anda. Võitlesin iga punkti eest."

Šnaider sai matši peale 20 võimalust vastase serv murda ning realiseeris neist seitse, Sabalenka kasutas ära oma viiest võimalusest neli. Maailma esireket patustas lausa 57 lihtveaga, millest 17 tulid kolmandas setis. Šnaider tegi kokku 27 lihtviga ning 25 äralööki, Sabalenka kogus neid 46. Kui naised olid terve matši peale tuulistes oludes esimeselt servilt realiseerimisega üsna võrdsed, siis Šnaider realiseeris teiselt pallingult 68-protsendilise eduga ja Sabalenka vaid 35-protsendiliselt.

Statistikafirma OptaAce avaldas, et Šnaiderist sai neljas naine, kes suure slämmi turniiril maailma esireketi kolmanda setis kuivalt alistanud. Varasemalt on säärase saavutusega hakkama saanud vaid Steffi Graf (1995. aasta Prantsusmaa lahtised), Serena Williams (2005. aasta USA lahtised) ning Maria Šarapova (2006. aasta USA lahtised). Seejuures võitsid nad kõik lõpuks ka turniiri.

"See on väga eriline võit, leidsin kolmandas setis oma rütmi üles. Sellist mängu tahtsingi mängida," lisas Šnaider. "See on üks väga eriline turniir!"

Šnaider kohtub poolfinaalis poolatar Maja Chwalinskaga (WTA 114.), kes alistas veerandfinaalis venelanna Anna Kalinskaja (WTA 24.) kahes setis. Teises poolfinaalis lähevad vastamisi ukrainlanna Marta Kostjuk (WTA 15.) ning venelanna Mirra Andrejeva (WTA 8.). Neist neljast on varasemalt slämmiturniiril poolfinaali jõudnud ainult 19-aastane Andrejeva, kes tegi seda kaks aastat tagasi just Pariisis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

16:59

Esireket Sabalenka lagunes Prantsusmaa lahtiste veerandfinaalis

15:30

Oliver Ojakäär murdis end USA-s põhiturniirile

14:14

Maailma 114. reket murdis Prantsusmaa lahtistel nelja parema sekka

08:56

Menšik jõudis esimest korda slämmiturniiril poolfinaali

08:37

14-aastane Anikina pääses esimesel katsel profiturniiril põhitabelisse

02.06

Zverev noppis esimesena pileti poolfinaali

02.06

Marta Kostjuk pääses esimest korda slämmiturniiri poolfinaali

02.06

Lajal alustas muruhooaega vägeva võiduga

02.06

Arnaldi ja Tiafoe pidasid maratonlahingu, Sabalenka alistas jälle Osaka

01.06

Serena Williams tulebki tagasi tippsporti

01.06

Prantsusmaa lahtistel annavad tooni idaeurooplased

01.06

Zverev pääses taas kaheksa hulka, edasi ka Djokovici alistaja Fonseca

31.05

Ken Ink võitis Poolas karjääri kolmanda ITF J100 turniiri

31.05

Swiateki teekond Pariisis lõppes neljandas ringis

30.05

Prantsusmaa lahtiste naisüksikmäng jätkub tiitlikaitsjata

multimeedia

sport.err.ee uudised

16:59

Esireket Sabalenka lagunes Prantsusmaa lahtiste veerandfinaalis

16:29

Tallinnas astub nädalavahetusel matile Eesti judo paremik

15:48

Narva Trans lõpetas peatreeneriga koostöö

15:30

Oliver Ojakäär murdis end USA-s põhiturniirile

15:02

Artti Aigro uus treener näeb temas suurt potentsiaali

14:44

Hispaania tühistas Kongo DV kontrollmängu Ebola puhangu tõttu

14:14

Maailma 114. reket murdis Prantsusmaa lahtistel nelja parema sekka

13:42

Kümnevõistluse olümpiavõitja Markus Rooth peab ka EM-i vahele jätma

13:14

Marco Silva lahkub Fulhami peatreeneri ametist

12:34

Lukaku naasis Belgia koondisesse juubeliväravaga

12:16

Jalgpalliliit autasustab Andres Lehte hõbemärgiga

11:40

Mehhikole määratud FIFA trahvid jäid jõusse

10:45

Ferrari pikendas Charles Leclerciga lepingut

10:12

Jürgen Joonas tegi Eesti meeste aegade parima sprinditulemuse MK-sarjas

09:47

Vegas alustas Stanley karika finaalseeriat võiduga

08:56

Menšik jõudis esimest korda slämmiturniiril poolfinaali

08:37

14-aastane Anikina pääses esimesel katsel profiturniiril põhitabelisse

08:04

Ekspert seostab suurepärast hooaega tegevat Sheini suure klubivahetusega

02.06

Suurbritannia kergejõustikuliit sai sportlase surmaga lõppenud õnnetuses karistada

02.06

Raieste klubi sai sõelmängude hakatuseks korraliku sahmaka

loetumad

02.06

Kalev/Cramo president: teeme seda fännide ja emotsioonide pärast

02.06

Lajal alustas muruhooaega vägeva võiduga

02.06

Kuldar Sikk lõpetab töö Eesti Autospordi Liidu juhatuse liikme ja spordidirektorina

02.06

Marta Kostjuk pääses esimest korda slämmiturniiri poolfinaali

02.06

Raieste klubi sai sõelmängude hakatuseks korraliku sahmaka

08:04

Ekspert seostab suurepärast hooaega tegevat Sheini suure klubivahetusega

02.06

Rally Estonia korraldajad istuvad ise autosse, noortele suur toetusfond Uuendatud

02.06

Kristjan Kitsing riputab korvpalliketsid varna

02.06

Suurbritannia kergejõustikuliit sai sportlase surmaga lõppenud õnnetuses karistada

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo