Esireket Sabalenka lagunes Prantsusmaa lahtiste veerandfinaalis

Naiste tennise maailma esireket Arina Sabalenka oli Prantsusmaa lahtiste veerandfinaalis ühe geimi kaugusel võidust, aga kaotas siis venelanna Diana Šnaideri vastu kümme geimi järjest.

Sabalenka läks avasetis juhtima 5:1, kaotas järgmised kaks geimi, aga vormistas seejärel 6:3 võidu. Valgevenelanna võitis teises setis esimesest viiest geimist neli ning läks seejärel juhtima 5:3, aga 22-aastane Šnaider (WTA 23.) näitas sisu ja võitis neli geimi järjest, viies matši 7:5 võiduga kolmandasse setti.

Neutraalse lipu all võistleva Šnaideri seeria ei saanud lõppu ka otsustavas vaatuses, kus ta Sabalenka kuivale jättis ning võimsa 6:0 võidu teenis.

"Ma olen sõnatu, ülimalt õnnelik!" ütles Šnaider. "Olin selleks matšiks väga närvis, proovisin esimeses setis lihtsalt tema mänguga kohaneda, tuulega kohaneda. Keskendusin igale punktile, ei mõelnud üldse skoori peale. Ta on maailma esinumber, üritasin lihtsalt endast parima anda. Võitlesin iga punkti eest."

Šnaider sai matši peale 20 võimalust vastase serv murda ning realiseeris neist seitse, Sabalenka kasutas ära oma viiest võimalusest neli. Maailma esireket patustas lausa 57 lihtveaga, millest 17 tulid kolmandas setis. Šnaider tegi kokku 27 lihtviga ning 25 äralööki, Sabalenka kogus neid 46. Kui naised olid terve matši peale tuulistes oludes esimeselt servilt realiseerimisega üsna võrdsed, siis Šnaider realiseeris teiselt pallingult 68-protsendilise eduga ja Sabalenka vaid 35-protsendiliselt.

Statistikafirma OptaAce avaldas, et Šnaiderist sai neljas naine, kes suure slämmi turniiril maailma esireketi kolmanda setis kuivalt alistanud. Varasemalt on säärase saavutusega hakkama saanud vaid Steffi Graf (1995. aasta Prantsusmaa lahtised), Serena Williams (2005. aasta USA lahtised) ning Maria Šarapova (2006. aasta USA lahtised). Seejuures võitsid nad kõik lõpuks ka turniiri.

"See on väga eriline võit, leidsin kolmandas setis oma rütmi üles. Sellist mängu tahtsingi mängida," lisas Šnaider. "See on üks väga eriline turniir!"

Šnaider kohtub poolfinaalis poolatar Maja Chwalinskaga (WTA 114.), kes alistas veerandfinaalis venelanna Anna Kalinskaja (WTA 24.) kahes setis. Teises poolfinaalis lähevad vastamisi ukrainlanna Marta Kostjuk (WTA 15.) ning venelanna Mirra Andrejeva (WTA 8.). Neist neljast on varasemalt slämmiturniiril poolfinaali jõudnud ainult 19-aastane Andrejeva, kes tegi seda kaks aastat tagasi just Pariisis.