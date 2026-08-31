X!

Sabalenka alustas tiitli kaitsmist rabeda võiduga

Tennis
Arina Sabalenka.
Arina Sabalenka. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Tennis

Tennise naiste maailma esireket Arina Sabalenka alustas USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel jahti kolmandale järjestikusele tiitlile.

Sabalenka alistas põhitabeli esimeses ringis tund ja 27 minutit kestnud mängus Colombia esireketi Camila Osorio (WTA 59.) 6:2, 6:4.

Maailma esireket oli matši jooksul mitmel korral silmnähtavalt frustreeritud, sest ta tegi kokku 32 lihtviga, sealhulgas neli topeltviga. Kaalukeeleks sai teise seti kuues geim, kus Osoriol oli kaks murdepalli ja võimalus minna 4:2 juhtima, kuid Sabalenka suutis mõlemad murdepallid päästa ja seisu viigistada 3:3-le.

Teises ringis läheb Sabalenka vastamisi läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile jõudnud venelanna Polina Iatšenkoga (WTA 160.), kes sai kolm ja pool tundi väldanud lahingus 4:6, 6:4, 7:6 (7) jagu mehhiklannast Renata Zarazuast (WTA 74.).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

21:29

Sabalenka alustas tiitli kaitsmist rabeda võiduga

19:20

Serena Williamsit kehastanud ameeriklanna teeb USA lahtistel slämmidebüüdi

12:55

Mark Lajal alustas Nadali akadeemias kindla võiduga

11:53

Malõgina tõusis edetabelis kaheksa kohta

10:49

Seitse settpalli päästnud Kenin alistas 46-aastase Williamsi

08:25

Djokovic kaotas enam kui 20-aastase vahe järel slämmiturniiri avaringis

30.08

Federer kuulsuste hallis: aitäh, et jagasite minuga seda imelist teekonda

28.08

Kristjan Tamm langes Taipeis välja

28.08

Elena Malõgina langes Poolas välja

27.08

Alcaraz ja Djokovic loositi USA lahtistel ühele tabelipoolele

27.08

Lajal: suudan taset hoida mitu nädalat järjest, mitte ainult üks nädal korraga

27.08

Wawrinka lubati ikkagi USA lahtistele peale

27.08

Tamm teenis Taipeis ühe päevaga kolm võitu

27.08

USA lahtiste segapaarismängus võidutsesid tšehhid

27.08

Glinka langes USA lahtiste kvalifikatsioonis konkurentsist

multimeedia

sport.err.ee uudised

22:33

Korvpalliekspert: rahvuskoondisel oleks käratajat vaja

22:14

ETV spordisaade, 31. august

21:50

Kalevi Keskstaadioni kunstmuruväljak sai uue katte

21:29

Sabalenka alustas tiitli kaitsmist rabeda võiduga

20:55

Leedu sai MM-valiksarjas raske, kuid vajaliku võidu

20:17

Eesti jetisportlased võitsid Riias viis Põhjamaade meistritiitlit

19:52

Taaramäe kukkus Samsuni velotuuril gruppi jooksnud koera tõttu

19:20

Serena Williamsit kehastanud ameeriklanna teeb USA lahtistel slämmidebüüdi

18:36

Lionel Messi lõpetas koondisekarjääri

18:24

Eesti sõudmise hetkeseis: põlvkondade vahetus ei ole läinud kõige valutumalt

17:44

HC Panter võitis mõlemad kontrollkohtumised

17:12

Pärnu korvpalliklubi sai paika oma viimase lüli

16:53

Valge Daami maleturniiri võitja selgus lisanäitajate abil

16:14

Real jätkab Mourinho käe all täiseduga

15:50

Team Eesti U-16 võitis Tallinnas peetud nelja rahvuse hokiturniiri

15:20

Eesti naisjuunior sai Belgia ühepäevasõidul kolmanda koha

14:58

Eesti judokad võitsid Ne-Waza EM-il üheksa medalit

14:30

Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee – Harri Lill lõpetas koostöö

14:06

Talviku tegi Saksamaal ideaalse nädalavahetuse, Leokid pjedestaalil

13:27

Roman Fosti oli Sydney maratonil kiireim eestlane

loetumad

14:30

Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee – Harri Lill lõpetas koostöö

30.08

Henri Drell: vabandan Eesti rahva ees, te võite mind risti lüüa

30.08

Eesti korvpallikoondis sai kodusaalis Soomelt kindlalt lüüa Uuendatud

30.08

Rannula: kui rünnakul asjad ei õnnestu, siis meil läheb laadaks ära

08:25

Djokovic kaotas enam kui 20-aastase vahe järel slämmiturniiri avaringis

18:36

Lionel Messi lõpetas koondisekarjääri

29.08

Suri endine suusataja ja hooldemees Peep Koidu

30.08

Raieste: poolajani kannatasime ära, siis rong lahkus jaamast ja meie jäime rongist maha

30.08

Kolmanda ralli järjest võitnud Pajari tegi ajalugu Uuendatud

30.08

Eesti võrkpallikoondis lõpetas kontrollmängud Rumeeniaga viigiga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo