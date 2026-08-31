Sabalenka alustas tiitli kaitsmist rabeda võiduga
Tennise naiste maailma esireket Arina Sabalenka alustas USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel jahti kolmandale järjestikusele tiitlile.
Sabalenka alistas põhitabeli esimeses ringis tund ja 27 minutit kestnud mängus Colombia esireketi Camila Osorio (WTA 59.) 6:2, 6:4.
Maailma esireket oli matši jooksul mitmel korral silmnähtavalt frustreeritud, sest ta tegi kokku 32 lihtviga, sealhulgas neli topeltviga. Kaalukeeleks sai teise seti kuues geim, kus Osoriol oli kaks murdepalli ja võimalus minna 4:2 juhtima, kuid Sabalenka suutis mõlemad murdepallid päästa ja seisu viigistada 3:3-le.
Teises ringis läheb Sabalenka vastamisi läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile jõudnud venelanna Polina Iatšenkoga (WTA 160.), kes sai kolm ja pool tundi väldanud lahingus 4:6, 6:4, 7:6 (7) jagu mehhiklannast Renata Zarazuast (WTA 74.).
35 - Aryna Sabalenka has claimed her 35th win at the US Open, surpassing the Australian Open (34) for her most at a single WTA-level event in her career. Favourite. #USOpen | @usopen @WTA pic.twitter.com/cn495GyKSm— OptaAce (@OptaAce) August 31, 2026
Toimetaja: Henrik Laever