Sabalenka peatas kanepihaisu tõttu mängu

USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel oli naiste maailma esireket Arina Sabalenka sunnitud peatama oma kolmanda ringi matši Kamilla Rahhimova (WTA 92.) vastu, sest teda häiris väljakule kandunud tugev kanepilõhn.

Sabalenka palus pukikohtunikul matš peatada esimese seti algfaasis. Pukikohtunik Eva Asderaki-Moore võttis raadiosaatja abil ühendust teise kohtunikuga ning tegi seejärel enda selja taga olnud inimesele suitsetamist keelava žesti.

Mäng peagi jätkus ning Sabalenka teenis kindla 6:3, 6:4 võidu. Ta lõi kümme ässa Rahhimova kahe vastu ning ei andnud vastasele ühtegi murdevõimalust.

USA lahtiste mängupaiga territooriumil on igasugune suitsetamine keelatud, kuid selle lähedal asuvas Corona pargis on suitsetamine lubatud. Pärast kohtumist ütles Sabalenka, et ei ole kindel, kas kanepihais tuli pealtvaatajate seast, ent palus neil siiski suitsetamisega ettevaatlik olla.

"Sellises haisus on keeruline mängida. Ma ei tea, kas see tuli publikust või väljaspoolt staadionit, sest tuul kannab seda haisu staadionile. Loodan, et kõik inimesed pööravad sellele edaspidi veidi rohkem tähelepanu," rääkis maailma esireket.

Sabalenka ei ole sugugi esimene tennisist, keda on kanepihais häirinud. Nädala alguses juhtis sellele tähelepanu britt Katie Boulter ning varasematel aastatel on kanepihaisu üle kurtnud ka näiteks Novak Djokovic ja Alexander Zverev.

16 parema seas läheb Sabalenka vastamisi ameeriklanna Taylor Townsend'iga (WTA 96.), kes sai 2:6, 7:6 (3), 6:3 jagu 15. paigutusega Diana Šnaiderist (WTA 16.).