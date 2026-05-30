Sabalenka jõudis 16 hulka, Anisimova pakkis reketid

Kui avaseti võitis Sabalenka kiirelt 26 minutiga, siis teine kulges tasavägisemalt. Maailma esinumber jäi kohe alguses murdega taha, tasakaalustas küll üsna kiirelt seisu, aga tegi otsustava murde alles seisuks 7:5.

Sabalenka tegi kohtumise jooksul 37 äralööki vastase tosina vastu, olles kindlalt domineerivam pool. Kui murdepalle realiseeris ta kümnest viis, siis kaks võimalust sai ka Kasatkina, realiseeridest neist ühe.

Järgmine kohtub ta teise kunagise maailma esireket Naomi Osakaga (WTA 16.), kes ta on viimase poole aasta jooksul neli korda võitnud. Ka liivahooajal oldi vastamisi Madridi turniiril ja seal jäi Sabalenka peale kolmes setis.

Laupäeval langes konkurentsist aga kuuenda asetusega ameeriklanna Amanda Anisimova (WTA 6.), kes jäi alla kohalikule tennisistile Diane Parryle (WTA 92.) 3:6, 6:4, 6:7 (3:10). Viimase seti kiires lõppmängus oli seis 3:3, aga Parry võttis seejärel seitse punkti järjest.