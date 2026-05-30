X!

Sabalenka jõudis 16 hulka, Anisimova pakkis reketid

Tennis
Arina Sabalenka
Arina Sabalenka Autor/allikas: SCANPIX / AP
Tennis

Tennise naiste maailma esireket Arina Sabalenka alistas Prantsusmaa lahtistel Darja Kasatkina (WTA 53.) 6:0, 7:5 ja tagas pääsu kaheksandikfinaali.

Kui avaseti võitis Sabalenka kiirelt 26 minutiga, siis teine kulges tasavägisemalt. Maailma esinumber jäi kohe alguses murdega taha, tasakaalustas küll üsna kiirelt seisu, aga tegi otsustava murde alles seisuks 7:5.

Sabalenka tegi kohtumise jooksul 37 äralööki vastase tosina vastu, olles kindlalt domineerivam pool. Kui murdepalle realiseeris ta kümnest viis, siis kaks võimalust sai ka Kasatkina, realiseeridest neist ühe.

Järgmine kohtub ta teise kunagise maailma esireket Naomi Osakaga (WTA 16.), kes ta on viimase poole aasta jooksul neli korda võitnud. Ka liivahooajal oldi vastamisi Madridi turniiril ja seal jäi Sabalenka peale kolmes setis.

Laupäeval langes konkurentsist aga kuuenda asetusega ameeriklanna Amanda Anisimova (WTA 6.), kes jäi alla kohalikule tennisistile Diane Parryle (WTA 92.) 3:6, 6:4, 6:7 (3:10). Viimase seti kiires lõppmängus oli seis 3:3, aga Parry võttis seejärel seitse punkti järjest.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

tenniseuudised

18:39

Sabalenka jõudis 16 hulka, Anisimova pakkis reketid

15:50

Ojakäär kaotas juunioride slämmivõitjale

29.05

Djokovic mängis edu maha ja langes Prantsusmaa lahtistel konkurentsist

29.05

Swiatek sai edasi ja kohtub suurepärases hoos konkurendiga

28.05

Sabalenka, Gauff ja Osaka teises ringis ei vääratanud

28.05

Kurnatud Sinner ilma ei süüdista: asi oli minus, ma ei tundnud end hästi

28.05

44-aastane Serena Williams planeerib Wimbledoni eel tippsporti naasta

28.05

Kuumas närbunud suursoosik Sinner sai Prantsusmaa lahtistel üllatuskaotuse

28.05

Glinka mängis otsustavas setis eduseisu maha

28.05

Mölder ja Ojakäär said avaringist kindlalt edasi

27.05

Zverev lükkas maailma 43. reketi kindlalt kõrvale

27.05

Djokovic jõudis Prantsusmaa lahtistel kolmandasse ringi

27.05

Maailma teine reket Rõbakina langes Pariisis konkurentsist

27.05

Noor tšehhitar ei peatanud Swiatekit

27.05

Sinner sai 30. võidu järjest

multimeedia

sport.err.ee uudised

18:39

Sabalenka jõudis 16 hulka, Anisimova pakkis reketid

18:09

Vingegaard läheb pühapäeval Giro võitu vormistama

17:42

Pärnu Vaprus sai taas Nõmme Kaljust jagu Uuendatud

17:04

VIDEO | Henri Välja üllatas Kalju väravalukku tabamusega oma väljakupoolelt

16:22

OTSEBLOGI | Lillemets nihutas kuulirekordit, Ehammer ja Neugebauer hoos Uuendatud

16:03

Kais ja Penasse ei pääsenud Hiinas alagrupist edasi

15:50

Ojakäär kaotas juunioride slämmivõitjale

15:23

Liverpool andis peatreener Slotile hundipassi

14:49

Karl Johan Lips jätkab karjääri Poola kõrgliigas

14:14

Eesti iluvõimlejad EM-i kvalifikatsioonivõistlusel finaali ei saanud

13:39

Eesti neljapaat jäi MK-etapil esimesena A-finaalist välja

12:59

Eesti jalgpallilegendid võtavad mõõtu Gruusia omadega

12:23

Vastased nullil hoidnud Itaalia ja Prantsusmaa teenisid U-17 EM-il võidu

12:10

Evans läheb pühapäevale vastu liidrikohalt, Solberg võttis asjatu riski Uuendatud

11:38

Ebras aitas tiimikaaslase võidule ja lõpetas ise esikümnes

11:07

Carolina jõudis 20-aastase vahe järel Stanley karikafinaali

10:41

Anier kodusest U-17 EM-turniirist: Eesti noortel on võimalus oma elu muuta

09:34

Kurits tõi Eesti maanteeratturite koondisele Leedus teise võidu

08:59

EstAmi naiste arvestuses juhib Sikk, türklane flirtis rajarekordiga

08:05

Tassi võimas blokk tõi Legiale poolfinaalis teise võidu

loetumad

29.05

Tartu Ülikool tuli Eesti korvpallimeistriks Uuendatud

16:22

OTSEBLOGI | Lillemets nihutas kuulirekordit, Ehammer ja Neugebauer hoos Uuendatud

08:05

Tassi võimas blokk tõi Legiale poolfinaalis teise võidu

29.05

Djokovic mängis edu maha ja langes Prantsusmaa lahtistel konkurentsist

29.05

Kuusmaa: kodusaali atmosfäär andis meestele 20 punkti juurde

29.05

Norra pidas Läti survele vastu ja pääses esmakordselt MM-i poolfinaali

17:42

Pärnu Vaprus sai taas Nõmme Kaljust jagu Uuendatud

12:10

Evans läheb pühapäevale vastu liidrikohalt, Solberg võttis asjatu riski Uuendatud

28.05

Suri teenekas rattasportlane ning treener Ants Jeret

29.05

Dorbek: Tartu oli meistritiitli välja teeninud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo