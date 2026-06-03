Pettunud Sabalenka: selline tunne, et teen tennisega lõpparve

Sabalenka võitis esimese seti tulemusega 6:3 ning läks teises setis juhtima 5:3, kuid kaotas siis Šnaiderile järgmise geimi. Esireket läks järgmises geimise juhtima veel 30:15 ehk jõudis poolfinaalist kahe punkti kaugusele, aga lagunes seejärel täielikult ning kaotas matši 6:3, 5:7, 0:6. Neutraalse lipu all võistlev Sabalenka ei suutnud koleda seeria vältel närvi hoida ning lubas Šnaideril võita lausa kümme geimi järjest.

Esireket ütles pärast mängu pressikonverentsil, et ei suutnud end sügavast august välja kaevata. "Olen tundetu, tahaksin praegu tennise mängimise lõpetada. Loodetavasti saan ree peale tagasi," ütles valgevenelanna.

"Mul oli teises setis väga häid võimalusi, keerasin need nässu ja [Šnaider] mängis hästi. Ma ei suutnud pärast teist setti vaimselt taastuda. Ei mäletagi, millal ma viimati kümme geimi järjest kaotasin," jätkas Sabalenka. "Olin vaimselt nii sügavas augus ja ei suutnud sellest välja tulla.

Neutraalse lipu all võistlev esireket jõudis mullu Pariisi väljakutel finaali ning teenis Coco Gauffi üle avasetis 7:6 (5) võidu, aga kaotas järgmise setis 2:6 ning otsustava 4:6. Sabalenka ütles kolmapäeval, et peab peeglisse vaatama ja mõistma, miks tema edu kõvakattega slämmiturniiridel pole kandunud murule ega liivale, kus ta neli korda võidutsenud on.

"Tunnen end liival ja murul hästi. Äkki see, et ma pole slämmi võitnud, paneb mind üle mõtlema või teeb mind liigselt emotsionaalseks. See on midagi, millele pean lahenduse leidma. Olen tüdinud niimoodi kaotamast, sest ei suuda oma emotsioone ohjeldada," tõdes esireket. "Olen kogenud mängija, näinud erinevaid asju, seljatanud erinevaid väljakutseid ja leidnud sellistele asjadele lahendusi."

Veerandfinaali ajal oli peaväljakul kõva tuul ning Sabalenka mõtiskles, miks Philippe-Chatrier' areeni katus lahti jäeti. "Aga mis ma ikka kurdan, kui asjad tegelikult toimisid. Lasin selle võidu lihtsalt käest," sõnas valgevenelanna. "Isegi kui juhtisin, oli tegemist väga koleda tennisega. Ma ei tea, kuidas inimesed seda vaadata suutsid. Ühel hetkel võttis [Šnaider] üle ja mängis nendes tingimustes uskumatult hästi."

Naiste üksikmängus on poolfinaali jõudnud neli naist, kes pole kunagi slämmiturniiri finaalis mänginud. Ainsana on poolfinaali jõudnud 19-aastane venelanna Mirra Andrejeva, kes kohtub ukrainlanna Marta Kostjukiga. Teises poolfinaalis lähevad vastamisi Poola üllataja Maja Chwalinska ning venelanna Anna Kalinskaja.