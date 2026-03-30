Aigro tulevikuplaanid on veel lahtised, aga soov on jätkata Norras

Artti Aigro lõppenud hooaeg sai jalatrauma tõttu tulemuste valguses eelmisest tagasihoidlikum. Isu suusahüpete vastu pole Aigrol kadunud, jalg paraneb ja kokkulepped uueks hooaja on sõlmimisel.

Aigro lõppenud hooaja tulemusi mõjutas tugevalt eelkõige aastavahetusel saadud jalatrauma, mille tõttu ei saanud suusahüppaja kavandatult valmistuda taliolümpiaks ja mis mõjutas tulemusi ka hooaja teises pooles. Kui mullu jõudis 26-aastane Aigro MK-etappidel punktikohale 21 korral, siis tänavu mahtus ta kolmekümne parema sekka tosinal juhul.

"Periood, millega ma ainukesena saan rahul olla, on hooaja algus, mida alustasin kahe 14. kohaga. Sealt hakkas pärast seda üldjoontes kõik allamäge minema: tulid gripp ja vigastus," selgitas Aigro ERR-ile.

"Eks need mängisid suurt rolli sel hooajal ja ma ei saanud pärast vigastust kuidagi samale joonele tagasi. Selline rohkem valuvabam periood algas alles [märtsis] Lahti MK-etapil, kust ei olnud enam hooaja lõpuni palju jäänud. Aga seal tundsin, et saan jälle natuke rohkem teha kui enne olümpiat," lisas ta.

Mis seisus jalg praegu on? "Üldiselt täitsa normaalne. Eks ta mingeid suuri põrutusi veel ei taga, aga õnneks saab nüüd natuke puhata ja anda talle ka rahu ja siis hakata uue hooajaga jälle pihta."

Aigro kinnitusel on tema järgmise hooaja plaanid veel lahtised, aga soov on jätkata Norras. Lähitulevikus selgub, et kellega koos ja kus. Lõppenud hooaja suurim õppetund oli see, et pärast haigust või traumat pole tarvis kiirustada tagasi võistlustele.

"Tuleb võtta piisavalt rohkelt aega, et sealt välja tulla tagasi samale treeninglainele ehk minna ja tõsta enda füüsilist taset. Kiirustamine oli see, mis sel hooajal mõnes mõttes kannatas," tõdes Aigro.