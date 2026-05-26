Sabalenka lubas hispaanlannale kolm murret, aga alustas Pariisis võiduga

Aasta teisel slämmiturniiril ehk Prantsusmaa lahtistel teenis naiste maailma esireket Arina Sabalenka teisipäeval avaringis 6:4, 6:2 võidu hispaanlanna Jessica Bouzas Maneiro (WTA 50.) üle.

Mullu Pariisis finaalis Coco Gauffile kaotanud neljakordne slämmivõitja Sabalenka polnud teisipäeval oma parimate päevade tasemel ning lubas hispaanlannal viiest murdepallist realiseerida kolm.

Sealjuures läks Sabalenka avasetis kahe murde toel 4:0 juhtima, aga kaotas siis kaks korda oma servi ja Bouzas Maneiro vähendas kaotusseisu 4:5 peale. Kümnendas geimis murdis aga Sabalenka siis ise. Teises setis läks valgevenelanna 5:0 juhtima, kaotas taas servi ja murdis siis viimaseks jäänud geimis vastu.

Oma teiselt servilt 44 protsenti punktidest võitnud Sabalenka sooritas 25 äralööki ja tegi 22 lihtviga, Bouzas Maneiro arvele jäi vaid kuus äralööki ja kümme lihtviga. Teises ringis on Sabalenka vastaseks kvalifikatsioonist alustanud tšehhitar Linda Fruhvirtova või prantslanna Elsa Jacquemot.

Ameeriklanna Emma Navarro (WTA 25.) alistas tunni ja 44 minutiga Indoneesia esireketi Janice Tjeni (WTA 40.) 6:4, 6:3 ning läheb vastamisi noore kaasmaalanna Iva Joviciga, kes oli 6:4, 6:2 üle Alexandra Ealast.

Sabalenka lubas hispaanlannale kolm murret, aga alustas Pariisis võiduga

