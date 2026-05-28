Sabalenka, Gauff ja Osaka teises ringis ei vääratanud

Prantsusmaa lahtiste naiste üksikmänguturniiril tagasid neljapäeval pääsu kolmandasse ringi nii maailma esireket Arina Sabalenka kui tiitlikaitsja Coco Gauff.

Sabalenka sooritas prantslanna Elsa Jacquemot' (WTA 67.) üle saadud 7:5, 6:2 võidus 45 äralööki ja tegi 31 lihtviga, seitsmest murdepallist kaks ära kasutanud prantslanna sai kirja 15 äralööki. "Ta on keeruline vastane, mängis suurepärast tennist ja sundis mind kõrgemal tasemel mängima. Mul on hea meel, et suutsin tähtsatel hetkedel oma taset tõsta," sõnas esireket.

Mulluses finaalis Sabalenka alistanud ameeriklanna Coco Gauff sai 6:3, 6:2 jagu Egiptuse tennisistist Mayar Sherifist (WTA 129.). Sealjuures jättis Gauff kasutamata üheksa murdepalli, aga Sherif suutis tund ja 45 minutit kestnud mängu jooksul oma esimeselt servilt võita vaid 35 protsenti punktidest.

Esimest korda pärast 2019. aastat Prantsusmaa lahtistel kolmandasse ringi pääsenud endine esireket Naomi Osaka (WTA 16.) pidas olümpiahõbeda Donna Vekiciga (WTA 72.) tasavägise matši ja jäi tunni ning 51 minutiga peale 7:6 (1), 6:4. Kahe jõulise mängustiiliga naise duellis sai otsustavaks serv: Osaka servis 11 protsenti täpsemalt ning võitis oma esimeselt servilt sama arvu punkte rohkem.

Kolmandas ringis läheb Osaka esmakordselt vastamisi 18-aastase ameeriklanna Iva Joviciga (WTA 17.), kes alistas 79 minutiga kaasmaalanna Emma Navaro (WTA 25.) 6:0, 6:3. Selle mängu võitja võib neljandas ringis minna vastamisi Sabalenkaga, kelle vastaseks kolmandas ringis on Darja Kasatkina.

Tippudest kõige lihtsam päev oli kuuenda asetusega Amanda Anisimoval, kes võitis Julia Grabheri vastu avaseti nulliga ning sai seejärel austerlannalt loobumisvõidu. Kolmandas ringis läheb Anisimova kokku Diane Parryga.