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Servil säranud Osaka lõpetas Wimbledonis Sabalenka võimsa slämmiseeria

Tennis
Naomi Osaka tähistab võitu Arina Sabalenka üle
Naomi Osaka tähistab võitu Arina Sabalenka üle Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Tennis

Wimbledoni naiste üksikmänguturniiril langes maailma esireket Arina Sabalenka konkurentsist kaheksandikfinaalis, kui jäi 2:6, 6:7 (2) alla teisele neljakordsele slämmivõitjale Naomi Osakale (WTA 14.).

Kahe peale kaheksa slämmitiitlit teeninud Osaka ja Sabalenka läksid tähtsa turniiri kaheksandikfinaalis tänavu vastamisi juba neljandat korda ning kui Indian Wellsis, Madridis ja Prantsusmaa lahtistel jäi peale maailma esireket, servis Osaka pühapäeval hiilgavalt ja pääses ise kaheksa parema sekka.

Poolteist tundi kestnud kohtumise pooletunnises avasetis võitis Sabalenka kaks oma servigeimi nulliga, aga lasi ülejäänud kahes Osakal murda. Kui endise esireketi Osaka serv oli avasetis hea, siis teises lausa hiilgav: oma esimeselt servilt võitis ta 23 punktist 22, jättis seti keskel kasutamata kaks murdepalli, aga sooritas kiires lõppmängus kolm minimurret ja tagas edasipääsu.

Kogu mängu jooksul kaheksa ässa kirja saanud Osaka võitis oma esimeselt servilt lõpuks 87 protsenti mängitud punktidest (33/38), tõrjus mõlemad Sabalenka murdepallid ning sooritas 21 äralööki maailma esireketi 15 vastu.

Veerandfinaalis läheb ta vastamisi kümnendana paigutatud Karolina Muchovaga, kes alistas kaasmaalanna Barbora Krejcikova 7:5, 5:7, 6:3 ja tagas sellega ühtlasi, et Wimbledoni naiste üksikmänguturniir saab tänavu üheksandat aastat järjest uue võitja.

Viimati kaotas Sabalenka slämmiturniiril kahes setis 2020. aasta USA lahtistel. Sellele järgnes 121 slämmimängu vähemalt ühe setivõiduga, enamat on suutnud vaid Martina Navratilova (143); ühtlasi katkes Sabalenka vinge seeria, kui ta jõudis slämmiturniiril vähemalt veerandfinaali 14 korda järjest. Viimane kord suutis Osaka Sabalenka alistada 2018. aastal.

Toimetaja: Anders Nõmm

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