Maailma esireketi teekond Torontos sai otsa

28-aastane Sabalenka jäi alla numbritega 6:7 (3:7), 6:4, 4:6. Tegemist oli tasavägise kohtumisega (üldpunktid Aleksandrovale 109:102), aga otsustavatel momentidel jäi Aleksandrova peale.

Ühtlasi sai ta revanši kahe kuu eest Berliinis teenitud kaotuse eest. Kokkuvõttes on aga mõlemal tennisistil omavahelistest kohtumistest viis võitu.

Sabalenka pole kunagi Kanada lahtistel finaali jõudnud. Parimal korral pääses ta 2021. aastal poolfinaali. Mullu jäi veerandfinalis alla ameeriklannale Amanda Anisimovale.

Küll aga kindlustas Sabalenka neljandasse ringi jõudmisega maailma esireketi staatuse säilitamise. Enne turniiri oli teoreetiline võimalus, et ta kaotab selle Jelena Rõbakinale.

Torontos on praegu selgunud neli veerandfinalisti kaheksast. Aleksandrova läheb järgmisena kokku ukrainlanna Elina Svitolinaga. Nende vastane selgub paarist Iga Swiatek - Diana Šnaider.