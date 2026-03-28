Henry Sildaru jäi pargisõidus Ruudi järel teiseks, Revjagin tegi MK-debüüdi

OM2026: Henry Sildaru pargisõidu kvalifikatsioonis. Autor/allikas: Kiur Kaasik/Delfi Meedia
Henry Sildaru tegi Šveitsis Silvaplanas toimunud MK-etapil pargisõidu lõppvõistlusel vägeva esituse ning kerkis viimase sõiduga neljandalt kohalt teiseks. Sildaru lõpetas MK-sarja hooaja pargisõidu arvestuses samuti teisel kohal.

Kvalifikatsioonivõistlusel esikoha saanud Sildaru alustas lõppvõistlust 71,97-punktise sõiduga, millega oli esimese läbimise lõpuks neljandal kohal. Teisel sõidul läks temast veel mööda ameeriklane Mac Forehand, aga teised konkurendid tulemust ei parandanud ning eestlane sai sihikule võtta Milano Cortina olümpial kulla võitnud Birk Ruudi 83,52 punkti.

Sildaru tegi vägeva sõidu ning kerkis 79,41 punktiga teisele kohale, aga jäi norralase tulemusest lõpuks enam kui nelja punkti kaugusele. Forehand sai 78,47 punktiga kolmanda koha ja esimesena jäi esikolmikust välja ameeriklane Hunter Henderson (75,70 p).

Sildaru osales tänavu kõigis neljas MK-sarja pargisõidus ning teenis Aspenis ja Silvaplanas teise koha ja Tignes'is kolmanda koha, aga Laaxi võistluse ebaõnnestumine röövis võimaluse MK-sarjas ala võitu püüda. Kolmel etapil osalenud Ruud kogus hooaja peale 280 punkti, Sildaru sai kokku 220 punkti, edestades 184 punkti kogunud Forehandi.

Freestyle-suusatamise maailma karika sarja hooaeg lõppeb pühapäeval, kui Silvaplanas peetakse veel rennisõidu finaalid. Eestit esindavad Henry ja Kelly Sildaru.

Simona Revjagin Autor/allikas: FIS/Action Press/David Tributsch

Naiste võistlustel pälvis esikoha šveitslanna Sahar Höfflin, kes sai oma esimesel sõidul 80,07 punkti. Teise koha sai britt Kirsty Muir (75,54 p), kes kindlustas ühtlasi pargisõidu kristallgloobuse. Pjedestaalile pääses veel šveitslanna Guilia Tanno (70,53 p). Esimesena jäi esikolmikust välja soomlanna Anni Karava (61,38 p).

18-aastane Simona Revjagin tegi kvalifikatsioonis oma MK-debüüdi ning sai parimaks tulemuseks teise sõidu 36,94 punkti, millega pälvis 23 võistleja konkurentsis 18. koha.

"Võistluse toimumise ajaks oli tõusnud tuul ning esimese sõidu esimesel reilil ma kukkusin," ütles Revjagin pärast võistlust. "Sain aga pinge maha ning läksin teise sõitu, sooviga run ära maanduda ja endast parim anda. Esimese hüppe maandusin veidi nukki, kuid kõik ülejäänud trikid sain ilusti tehtud."

Mõte maailmakarikasarja võistlema pääseda tekkis koheselt, kui sportlane kuu aega tagasi Rootsis toimunud võistlusel selleks vajalikud punktid kokku kogus. "Kui üldiselt tuleb end MK-võistlustele pääsemiseks vähemalt kaks kuud eelnevalt kirja panna, siis esmalt tuli välja selgitada, kas oleks üldse võimalik veel tänavuse MK-hooaja viimasele võistlusele pääseda," rääkis ta. "Neljapäeval sain teada, et pääsen ootenimekirjast võistlejate sekka."

Debüüdiga jäi ta rahule. "Olen väga õnnelik, et nüüd on mul esimene kogemus maailmakarikasarjas võistlemises käes. Erinevus võistlustega, millest ma tavaliselt osa võtan, on väga suur. Kõik tuntud sõitjad on kohal! Sel hooajal ma tegelikult ei olegi suurtel võistlustel eriti käinud," lõpetas Revjagin.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

