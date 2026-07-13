Janika Lõiv sai Andorras 17. koha

Esikoha teenis valitsev maailmameister Jenny Rissveds (Canyon XC Racing) ajaga 1:18.47. Teise koha pälvis viiendal MK-etapil võidutsenud itaallanna Martina Berta (Origine Racing Division; +0.17). Kolmandana lõpetas šveitslanna Sina Frei (Specialized Factory Racing; +0.18). Lõiv kaotas parimale nelja minuti ja 46 sekundiga.

Lõiv rääkis, et stardipositsiooni tõttu algas võistlus tema jaoks pigem raskelt. "Ma startisin eelviimasest reast ja ma pole just kõige jõulisem sõitjam, seega nagu ikka pidin esimesel ringil ummikutes passima," lausus ta.

"Sealt edasi aga sain peaaegu terve sõidu enda tempot valida, sest rada oli lai ja avatud. Liikusin koht koha järel ettepoole ja ainus ebameeldiv tunne oli see, et tolm oli hingamisteedes. Sel korral saime ratta amordid väga hästi seadistatud ja isegi laskumisi oli mõnus sõita. Viimasele ringile minnes proovisin kätte saada 15. koha naist ja tõstsin natuke tempot, aga siiski jäi sellest veel natuke puudu."

Seni oli Lõivu tänavuse hooaja parim MK-etapi tulemus 22., mille ta sõitis välja juuni lõpus Šveitsis Lenzerheides. Maailma karika sari jätkub augusti lõpus, kui seitsmes etapp peetakse Prantsusmaal Haute Savoie's.