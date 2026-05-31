Eesti neljapaat saavutas MK-etapil üheksanda koha

Eesti neljapaat jäi laupäeval esimesena A-finaalist välja. Pühapäeva hommikul toimunud B-finaali sõidu võitis Suurbritannia ajaga 5.57,48. Teise koha hõivas Poola duubelvõistkond (+0,15) ja kolmandaks tuli Eesti (+0,61). Esikolmikule järgnesid Uruguay, Belgia ja Hispaania, kes said kõik kirja aja üle kuue minuti.

Sõudekoondise peatreener Tõnu Endrekson ütles, et uuenduskuuri läbinud neljapaat õppis iga sõiduga ning muutus järjest julgemaks. "Poolfinaal oli juba julgem ja täna (pühapäeval - toim.) tehti start veelgi söakamalt. Õpime töö käigus ja seda on silmaga näha. Vahed olid väga väikesed ja kõik tiimid püsisid koos," rääkis Endrekson Sõudeliidule.

Pärastlõunal toimuvas A-finaalis võistlevad Horvaatia, Poola, Rumeenia, Hollandi, Saksamaa ja Tšehhi paatkonnad.

Eesti neljapaat on uuesti MK-sarjas võistlustules 26.-28. juunil Šveitsis Luzernis.