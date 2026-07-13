Mäeuibo jäi finaalsõidust kuue sekundi kaugusele

Andorras peeti mäestlaskumise maailma karika sarja kuues etapp, kus oli võistlustules ka Riko Mäeuibo. Eestlast jäi eliitmeeste finaalsõidust lahutama vaid kuus sekundit.

Esimeses kvalifikatsioonis sõitis Mäeuibo raja läbi ajaga 2.58,074, mis andis talle 64. koha. Teises kvalifikatsioonis näitas eestlane kiiremat aega, 2.55,809, mis andis pingereas 42. tulemuse. Finaalsõidust, kuhu pääsevad 30 parimat, jäi eestlane kuue sekundi kaugusele.

Mäeuibo jäi ise rahule nii võistluste kui ka enda isikliku arenguga.

"Nädalavahetus algas Andorras kohe positiivsemalt kui La Thuiles ning sain hakata enesekindlalt kiirust kasvatama," ütles Mäeuibo.

"Esimeses kvalifikatsioonis tegin kindla sõidu ja lõpetasin 64. kohal. Teises kvalifikatsioonis surusin rohkem ning parandasin oma esimest aega kolme sekundiga," lausus eestlane.

Finaalis oli parim inglane Jordan Williams (2.41,666), talle järgnes Reece Wilson (+2,331). Kolmanda koha pälvis ameeriklane Ryan Pinkerton (+2,500).

Mäestlaskumise MK-sarja seitsmes etapp toimub 21.-23. augustil Prantsusmaal Haute Savoie's.