X!

Shiffrin kindlustas kuuenda MK-sarja üldvõidu

Mikaela Shiffrin
USA mäesuusakuulsus Mikaela Shiffrin krooniti kolmapäeval kuuendat korda MK-sarja üldvõitjaks.

31-aastane ameeriklanna pidi Norras Hafjellis suure kristallgloobuse võitmiseks kolmapäevases suurslaalomis tulema 15 parema sekka ning kindlustas selle enne lähima jälitaja Emma Aicheri teist laskumist.

Shiffrin oli esimese laskumise järel 17. kohal, aga teenis lõpuks 11. koha. 22-aastane sakslanna langes kolmandalt kohal 12. positsioonile ning pidi MK-sarjas 1410 punkti kogunud Shiffrini järel 1323 punktiga leppima teise kohaga. Kolmas oli Camille Rast, šveitslanna kogus hooaja jooksul 1049 punkti.

"See on päris emotsionaalne saavutus, sest võtab kokku kogu selle hooaja raske töö ja võitluse," sõnas Shiffrin. "Pean ütlema, et Emma suusatamine on olnud suurepärane ja täna oli teda lihtsalt nii vinge vaadata. Olen väga-väga tänulik, et saan selles positsioonis olla," lisas ameeriklanna.

Shiffrin tuli eelnevalt MK-sarja üldvõitjaks aastatel 2017-19, 2022 ja 2023. Ainsa naisena on kuus MK-üldvõitu veel austerlannal Annemarie Moser-Pröllil, kes võitis vahemikus 1971-75 viis järjestikust kristallgloobust ning lisas veel ühe 1979. aastal. Austria mäesuusalegendil Marcel Hirscheril on kaheksa MK-üldvõitu.

Toimetaja: Anders Nõmm

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo