Slaalomi valitseja Shiffrin lõpetas MK-hooaja võidukalt

Shiffrin kindlustas slaalomi kristallgloobuse juba enne olümpiat, kui oli esimesest kaheksast võistlusest võitnud seitse. Milano Cortina taliolümpial teenis ta oma teise slaalomi olümpiavõidu ning jätkas vägevas hoos ka MK-hooaja kahel viimasel võistlusel.

15. märtsi Rootsis Ares slaalomis võidutsenud Shiffrin sai teisipäeval esimesel läbimisel kirja 1.07,79, millega edestas lähimat konkurent 1,1 sekundiga. Teise läbimise lõikes oli ameeriklanna kuues, aga teenis kokkuvõttes sellegipoolest kindla esikoha, edestades šveitslanna Wendy Holdeneri 1,32 sekundiga. Kolmanda koha sai sakslanna Emma Aicher (+1,36).

31-aastane Shiffrin kogus hooaja peale slaalomites 980 punkti ning edestas lõpuks Camille Rasti (538 p) pea 450 punktiga, Holdener sai 498 punktiga kolmanda koha.

Shiffrin on tänavu MK-sarjas kokku kogunud 1386 punkti, aga üldvõitu veel kindlustanud pole, sest Aicher on kolmapäevase suurslaalomi eel veel löögikauguses. Ameeriklannal on samas 85-punktine edu ehk sakslannal oleks võimalus vaid võidu saavutamisel.