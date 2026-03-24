Slaalomi valitseja Shiffrin lõpetas MK-hooaja võidukalt

Mikaela Shiffrin Autor/allikas: SCANPIX/AP
Üheksandat korda mäesuusatamise MK-sarjas slaalomi üldvõidu teeninud Mikaela Shiffrin võidutses ka Norras Hafjellis toimunud hooaja viimasel võistlusel.

Shiffrin kindlustas slaalomi kristallgloobuse juba enne olümpiat, kui oli esimesest kaheksast võistlusest võitnud seitse. Milano Cortina taliolümpial teenis ta oma teise slaalomi olümpiavõidu ning jätkas vägevas hoos ka MK-hooaja kahel viimasel võistlusel.

15. märtsi Rootsis Ares slaalomis võidutsenud Shiffrin sai teisipäeval esimesel läbimisel kirja 1.07,79, millega edestas lähimat konkurent 1,1 sekundiga. Teise läbimise lõikes oli ameeriklanna kuues, aga teenis kokkuvõttes sellegipoolest kindla esikoha, edestades šveitslanna Wendy Holdeneri 1,32 sekundiga. Kolmanda koha sai sakslanna Emma Aicher (+1,36).

31-aastane Shiffrin kogus hooaja peale slaalomites 980 punkti ning edestas lõpuks Camille Rasti (538 p) pea 450 punktiga, Holdener sai 498 punktiga kolmanda koha.

Shiffrin on tänavu MK-sarjas kokku kogunud 1386 punkti, aga üldvõitu veel kindlustanud pole, sest Aicher on kolmapäevase suurslaalomi eel veel löögikauguses. Ameeriklannal on samas 85-punktine edu ehk sakslannal oleks võimalus vaid võidu saavutamisel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

17:18

Saksamaa käsipallimeister leidis kadunuks peetud trofee oma keldrist

16:54

Sildarud pääsesid rennis lõppvõistlusele, Meentalo jäi esimesena välja Uuendatud

16:44

Snuukrikogukond sai viimaks Sheffieldist aastaid oodatud rõõmusõnumi

16:14

Liis-Grete ja Karel Hussar uuendasid poolmaratoni isiklikku rekordit

15:40

Slaalomi valitseja Shiffrin lõpetas MK-hooaja võidukalt

15:01

Martin Rump alustas uut hooaega võiduga Itaalias

14:19

Braathen võttis Odermattilt viimase suurslaalomiga kristallgloobuse

13:41

Kläbo tõmbas hooajale joone alla: pean uue motivatsiooni leidma

13:02

Klopp: jutt Realist on jama, aga võin millalgi äärejoonele naasta

12:27

Oskar Nisu teenis Tais kolmanda koha

laskesuusatamine

23.03

Mazet lahkus Norra ja Olsbu Röiseland Saksamaa koondise juurest

23.03

Susan Külm: valisin lõpupeo asemel operatsiooni

22.03

Elu parima hooaja teinud Ermits: tasub ennast usaldada!

22.03

Botn võitis MK-hooaja viimase sõidu ning kerkis üldarvestuses kolmandaks

jäähoki

11:52

Ottawa kaitse keeras New Yorgi kraani kinni

23.03

Ovetškin jõudis NHL-is neljakohalise numbrini

23.03

Galerii: Naiste hoki poolfinaalseeriad on viigis

22.03

Rooba: olen mänginud viimased kaks hooaega elu parimat hokit

freestyle suusatamine

16:54

Sildarud pääsesid rennis lõppvõistlusele, Meentalo jäi esimesena välja Uuendatud

20.03

Henry Sildaru jäi Big Airi finaalist välja

19.03

Henry Sildaru pääses MK-etapil pjedestaalile

18.03

Henry Sildaru start MK-etapil lükkus edasi

kahevõistlus

15.03

Kristjan Ilves lõpetas hooaja 11. kohaga

06.03

Kristjan Ilves tõusis suusasõiduga esikümnesse

05.03

Ilves näitas proovivõistlustel 16. tulemust

04.03

Teder ja Gustavson said juunioride MM-il 11. koha

suusatamine

13:41

Kläbo tõmbas hooajale joone alla: pean uue motivatsiooni leidma

22.03

Kläbo pani hooajale võiduka punkti, Diggins tõmbas karjäärile joone alla

21.03

35-aastane Pellegrino astus üle mitme hooaja taas kõrgeimale astmele

21.03

Pikal vabatehnikadistantsil tulid Eesti meistriks Kalev ja Tuul

kiiruisutamine

09.03

Kiiruisu MM kulmineerus Norra triumfiga

08.03

Kiiruisutamise Eesti meister on edasisammu teinud: ja mitte ebalevalt!

06.03

Marten Liiv saavutas MM-il seitsmenda koha

05.03

Liiv kerkis põhiala toel MM-i avapäeva lõpuks kuuendaks

suusahüpped

22.03

Vikersundi lennumäe võistlus jäeti kõva tuule tõttu ära

21.03

Austria suusahüppaja sai esimese MK-etapivõidu, Aigro 33.

16.03

Värske olümpiavõitja keeldus Oslos hüpet sooritamast

16.03

Holmenkollenis triumfeerisid üllatajad, Aigro diskvalifitseeriti

iluuisutamine

23.03

Langerbaur MM-i eel: ettevalmistus oli hea

22.03

Petrõkina: hooaja lõpus hakkab kõik vaikselt valutama, aga see on normaalne

21.03

ERR vahendab järgmisel nädalal iluuisutamise MM-i teles ja veebis

09.03

Selevko ja Varnavskaja kandideerivad ISU auhindadele

mäesuusatamine

15:40

Slaalomi valitseja Shiffrin lõpetas MK-hooaja võidukalt

14:19

Braathen võttis Odermattilt viimase suurslaalomiga kristallgloobuse

22.03

Paris võitis teist korda järjest, Odermatt sai veel ühe kristallgloobuse

22.03

Sofia Goggia võitis ja haaras kristallgloobuse

jääkeegel

22.03

Taas Eesti meistriks tulnud Kaldvee: näha on, et vastased on trenni teinud

22.03

Kaldvee ja Lill võitsid kümnenda Eesti meistritiitli

19.03

Kaldvee kodusest konkurentsist: olümpia motiveeris kõiki trenni tegema

18.03

Kaldvee ja Lill asuvad Eesti meistritiitlit kaitsma

lumelauasõit

06.03

Laura Anga tuli juunioride MM-il seitsmendaks

01.03

Kaks Eesti lumelaudurit jõudis juunioride MM-il lõppvõistlusele

18.02

Hiina lumelaudur tegi endale suurepärase sünnipäevakingi

16.02

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia

