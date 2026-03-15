Odermatt sai mäele tulemata kristallgloobuse, Shiffrin jälle võidukas

Mäesuusatamise MK-sarjas jäeti pühapäevane meeste ülisuurslaalom Courchevelis ära ning Marco Odermattile piisas sellest väikese kristallgloobuse võiduks.

Courcheveli ülisuurslaalom pidi algselt toimuma laupäeval, aga lükati halbade tingimuste tõttu edasi ning jäeti lõpuks üldse ära. "Üleöö sadas väga palju lund ning sadu lõppes kella kuue paiku hommikul. Korraldajad üritasid kogu öö jooksul rada puhastada, aga lund oli nii palju, et võistlust ei olnud võimalik korraldada," sõnas FIS-i võistlusdirektor Markus Waldner.

Šveitslasel Marco Odermattil oli enne Courchevelis toimuma pidanud etappi lähima jälitaja Vincent Kriechmayri ees 158-punktiline edu ning korraldajate pühapäevane otsus tähendab, et Odermatt teenis neljandat aastat järjest ülisuurslaalomi kristallgloobuse. Reedel lisandus tema auhinnakappi ka MK-sarja üldvõit ning kiirlaskumise väike gloobus.

Naised sõitsid pühapäeval Ares slaalomit ja Mikaela Shiffrini ülevõim sai jätku ka Rootsis. Karjääri 109. võidu teeninud ameeriklanna edestas Emma Aicherit 0,94 sekundiga ning on sel hooajal üheksast slaalomist võitnud kaheksa. Ares on Shiffrin nüüd võidutsenud seitsmel aastal.

Ühtlasi astus ameeriklanna korraliku sammu MK-sarja üldvõidu suunas: Shiffrinil on kokku 1286 ning teisel kohal oleval Aicheril 1146 punkti, aga naistel on järgmisel ja ülejärgmisel nädalal Norras jäänud veel sõita kiirlaskumine, slaalom, ülisuurslaalom ja suurslaalom.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

22:10

Bratka lõpetab Läti mänguga koondisekarjääri: keha ei pea enam vastu

21:38

Teern ja Palts lõid Itaalias värava

20:48

Odermatt sai mäele tulemata kristallgloobuse, Shiffrin jälle võidukas

20:29

Hermet tegi Prantsusmaal taas resultatiivse mängu, aga Dijon kaotas

19:55

Galerii | Tallinna FC Bunker Partner kaitses karikavõitu

19:32

Viis väravat löönud Barcelona kindlustas Hispaanias esikohta

19:08

Ärm sprintis Horvaatias viiendaks, Mihkels kukkus viimasel etapil

18:19

Messi ja Yamali vastasseis jääb ära

17:43

Ermits: Eestit on hoitud kui väikevenda ja Eesti rahvas hoiab teisi vastu

17:06

Šveits ja USA pääsesid pjedestaalile, Eesti lõpetas koduse etapi 11. kohaga Uuendatud

laskesuusatamine

17:43

Ermits: Eestit on hoitud kui väikevenda ja Eesti rahvas hoiab teisi vastu

17:06

Šveits ja USA pääsesid pjedestaalile, Eesti lõpetas koduse etapi 11. kohaga Uuendatud

14:38

Norralt suurepärane esitus, Eesti 14. ja Prantsusmaale disklahv Uuendatud

14.03

Külm: ei olnud küll pjedestaalisõit, aga olen rahul

jäähoki

16:49

USA kelguhokikoondis jätkas kuldselt ka Milano Cortina paralümpial Uuendatud

13.03

Panter jäi veerandfinaalseerias taha

12.03

Canadiens astus ida tippudele sammukese lähemale

11.03

HC Panter lõpetas põhiturniiri ja alustab veerandfinaalidega

freestyle suusatamine

10.03

EOK otsustas, et Tõnis Sildaru ei saa treenerikutseta kandideerida aasta treeneriks

10.03

Tõnis Sildaru vägivaldsest fotost: täna käituksin teisiti

09.03

Kaljulaid kaitses otsust määrata Tõnis Sildarule preemia

07.03

Grete-Mia Meentalo võitis juunioride MM-il pronksi

kahevõistlus

15:39

Kristjan Ilves lõpetas hooaja 11. kohaga Uuendatud

06.03

Kristjan Ilves tõusis suusasõiduga esikümnesse

05.03

Ilves näitas proovivõistlustel 16. tulemust

04.03

Teder ja Gustavson said juunioride MM-il 11. koha

suusatamine

14.03

Alev mahtus MK-etapil 20 parema sekka, esikaheksas ainult norrakad

13.03

Peapõrutuse saanud Kläbo Holmenkolleni suusamaratonil ei stardi

12.03

Vaatamata kevadistele ilmadele on suusatajad endiselt radadel

12.03

Eesti suusatajad Drammeni sprindis edasi ei saanud

kiiruisutamine

09.03

Kiiruisu MM kulmineerus Norra triumfiga

08.03

Kiiruisutamise Eesti meister on edasisammu teinud: ja mitte ebalevalt!

06.03

Marten Liiv saavutas MM-il seitsmenda koha

05.03

Liiv kerkis põhiala toel MM-i avapäeva lõpuks kuuendaks

suusahüpped

14.03

Aigro edestas üldvõitjat Prevci, kuid teise vooru ei pääsenud

11.03

Valutav selg lõpetas Austria olümpiavõitja hooaja varakult

10.03

Suusahüpete Eesti meistrivõistlusi valitses Vagul

08.03

Aigro ja Vagul teenisid Lahti tiimivõistlusel kümnenda koha

iluuisutamine

09.03

Selevko ja Varnavskaja kandideerivad ISU auhindadele

08.03

Petrõkina on MM-i eel jalga hoidnud: valu ei lähegi täielikult ära

08.03

Rekordilist taset näidanud Levandi teenis Oslos esikoha, Leonova kolmas

08.03

Värske olümpiavõitja Liu ei hakka MM-tiitlit kaitsma

mäesuusatamine

20:48

Odermatt sai mäele tulemata kristallgloobuse, Shiffrin jälle võidukas

13.03

Mäesuusatamises jätkub Marco Odermatti ajastu

09.03

Tormis Laine lõpetab senise tiimiga koostöö

08.03

Ülitasavägises slaalomis jäi peale McGrath, Laine piirdus ühe laskumisega

jääkeegel

14.03

Kanada lõpetas ratastoolikurlingus Hiina ülevõimu Uuendatud

11.03

Hiina võitis lisavooru toel ratastoolikurlingu olümpiakulla, pronks Lätile

10.03

Läti kurlingupaar pidi tunnistama Hiina kindlat paremust

07.03

Eesti kurlingupaar paralümpial võimsa Hiina vastu ei saanud

lumelauasõit

06.03

Laura Anga tuli juunioride MM-il seitsmendaks

01.03

Kaks Eesti lumelaudurit jõudis juunioride MM-il lõppvõistlusele

18.02

Hiina lumelaudur tegi endale suurepärase sünnipäevakingi

16.02

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo