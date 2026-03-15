Odermatt sai mäele tulemata kristallgloobuse, Shiffrin jälle võidukas

Mäesuusatamise MK-sarjas jäeti pühapäevane meeste ülisuurslaalom Courchevelis ära ning Marco Odermattile piisas sellest väikese kristallgloobuse võiduks.

Courcheveli ülisuurslaalom pidi algselt toimuma laupäeval, aga lükati halbade tingimuste tõttu edasi ning jäeti lõpuks üldse ära. "Üleöö sadas väga palju lund ning sadu lõppes kella kuue paiku hommikul. Korraldajad üritasid kogu öö jooksul rada puhastada, aga lund oli nii palju, et võistlust ei olnud võimalik korraldada," sõnas FIS-i võistlusdirektor Markus Waldner.

Šveitslasel Marco Odermattil oli enne Courchevelis toimuma pidanud etappi lähima jälitaja Vincent Kriechmayri ees 158-punktiline edu ning korraldajate pühapäevane otsus tähendab, et Odermatt teenis neljandat aastat järjest ülisuurslaalomi kristallgloobuse. Reedel lisandus tema auhinnakappi ka MK-sarja üldvõit ning kiirlaskumise väike gloobus.

Naised sõitsid pühapäeval Ares slaalomit ja Mikaela Shiffrini ülevõim sai jätku ka Rootsis. Karjääri 109. võidu teeninud ameeriklanna edestas Emma Aicherit 0,94 sekundiga ning on sel hooajal üheksast slaalomist võitnud kaheksa. Ares on Shiffrin nüüd võidutsenud seitsmel aastal.

Ühtlasi astus ameeriklanna korraliku sammu MK-sarja üldvõidu suunas: Shiffrinil on kokku 1286 ning teisel kohal oleval Aicheril 1146 punkti, aga naistel on järgmisel ja ülejärgmisel nädalal Norras jäänud veel sõita kiirlaskumine, slaalom, ülisuurslaalom ja suurslaalom.