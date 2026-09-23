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Hadjar ja Red Bull lõid käed veel üheks hooajaks

Vormelisport
Isack Hadjar.
Isack Hadjar. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Vormelisport

Prantsusmaa vormelisõitja Isack Hadjar jätkab Red Bulli vormel-1 võistkonnas kihutamist ka järgmisel hooajal.

21-aastane Hadjar edutati tänavuseks hooajaks Red Bulli meeskonda pärast lootusandvaid esitusi mullu Red Bulli sõsartiimis Racing Bullsis. Prantslane on sel hooajal jõudnud esikümnesse kaheksal etapil ning tema parimaks tulemuseks on Monaco GP-l saavutatud kolmas koht.

"Isack on olnud suurepärane nii rajal kui ka sellest väljaspool. Juba esimesel nädalavahetusel Melbourne'is oli näha, et ta oli koha Red Bullis igati välja teeninud," kommenteeris Red Bulli tiimipealik Laurent Mekies. "Hiljutine vigastus tabas teda raskelt, kuid lepingu pikendamine näitab selgelt kui palju me temasse usume," lisas Mekies.

Hadjar jäi augustis saadud randmevigastuse tõttu eemale viimaselt kolmelt etapilt. Ta naaseb rooli taha sel nädalalõpul Bakuus, kus sõidetakse hooaja 15. etapp.

Toimetaja: Henrik Laever

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