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Mets elust Saksamaa esiliigas: kohati on intensiivsem kui kõrgliigas

Jalgpalli Eesti koondis
Karol Mets
Karol Mets Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti jalgpallikoondise kapten Karol Mets liitus suvel Saksamaa esiliigaklubi Bochumiga ning on enda sõnul pigem hästi kohanenud.

33-aastane Mets mängis viimased kolm ja pool hooaega St. Paulis, kellega võitis 2024. aastal Saksamaa esiliiga ning mängis viimasel kahel hooajal kõrgliigas. St. Pauli langes eelmise hooaja järel tagasi esiliigasse ning ei pakkunud eestlasele uut lepingut.

Miks valis Mets just Bochumi? "Olen heas kohas, heas klubis ja heas liigas. Lepingu pikkus oli samuti minu jaoks väga oluline. Olen 33-aastane ning kahe aasta pikkune leping on minu jaoks väga hea," selgitas Mets ERR-ile.

Mets ei saanud uue meeskonnaga hooaja ettevalmistust täismahus kaasa teha, kuid sellest hoolimata pääses kohe algkoosseisu. "Olen enda rolliga väga rahul. Klubi tõi mind sinna selge eesmärgiga – minus nähakse liidrit. Olen selle rolli üle väga tänulik. Individuaalselt on olnud üles-alla periood. Ei ole veel leidnud seda stabiilsust, mida otsin. Ilmselt tuleneb sellest, et mul ei olnud hooajaeelset ettevalmistust. Kui ilma selleta hakkad mängima, siis paratamatult võtab parima vormi leidmine natukene aega. Usun, et olen sinnapoole teel ja kõik läheb hästi."

Metsa hinnangul on tasemevahet kõrgliiga ja esiliiga vahel selgelt tunda. "Esiliiga on kohati intensiivsem kui kõrgliiga. Esiliigas on rohkem jooksmist ja mäng füüsilisem. Kõrgliiga on tehnilisem, taktikalisem ja mängijate individuaalne kvaliteet on ikkagi kõrgem," märkis ta.

Eesti koondist ootab järgmise kahe nädala jooksul ees neli kohtumist Rahvuste liigas. Esimeses mängus minnakse 26. septembril võõrsil vastamisi Islandiga. "Pikem koondiseaken ei ole tegelikult jalgpalluri karjääris midagi uut, sest klubis on tihti mänge, mis toimuvad üle kolme päeva. Siis ei saa väga palju trenni teha ja pigem kulub aeg taastumisele. Loodan, et suudame esimeses mängus luua hea fooni ja vundamendi terveks eesolevaks koondiseaknaks," sõnas Mets.

Toimetaja: Henrik Laever

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