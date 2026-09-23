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Noorte motosportlaste debüüt suurvõistlusel lükkub esisõitja vigastuse tõttu edasi

Motosport
Aksel Pärtelpoeg
Aksel Pärtelpoeg Autor/allikas: Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon
Motosport

Eesti supermotokoondis pidi sel aastal esmakordselt Supermoto Rahvuste võistlustel (Supermoto of Nations) välja panema juunioride tiimi, kuid koondise esisõitja Aksel Pärtelpoja tõsine põlvevigastus lükkas selle plaani järgmisesse aastasse.

Pärtelpoeg tegi Ungari MM-etapil oma karjääri ühe võimsama etteaste. Ta näitas maailma tippkonkurentsis suurepärast kiirust ja jõudis esimest korda kvalifikatsioonis esikümnesse, saavutades üheksanda koha. See tulemus tagas talle edasipääsu otsustavasse teise kvalifikatsiooni, kus parimatel oli võimalus oma stardipositsiooni veelgi parandada, vahendab msport.ee.

Kahjuks lõppes hästi alanud nädalavahetus ränga kukkumisega, milles Pärtelpoeg vigastas tõsiselt põlve. Tema hooaeg on seega lõppenud ning ees ootab operatsioon ja pikem taastumisperiood.

Kuna Eesti supermoto järelkasv on hetkel üleminekufaasis, ei ole koondisel tänavu vigastatud esisõitjale samaväärset asendajat võtta. Seetõttu jääb debüüt juunioride klassis sel aastal tegemata.

Toimetaja: Henrik Laever

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