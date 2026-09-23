Spordinädala kavast leiab üle tuhande liikumissündmuse

23.-30. septembrini toimuva üleeuroopalise spordinädala sündmuste kalendrist leiab üle tuhande liikumisürituse, mis on mõeldud nii algajatele kui ka juba kogenud harrastajatele.

Üleeuroopalist spordinädalat korraldatakse 12. korda ning sellest on kujunenud suurim liikumisalgatus, mis on toonud liikuma sajad tuhanded inimesed üle Eesti. Spordinädalat korraldava SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse projektijuhi Liina Kanarbiku sõnul ei ole liikumiseks seda ühte ja ainuõiget viisi.

"Oluline on liikuda omal moel ning leida just endale sobiv ja jõukohane. Soovime spordinädala kampaaniaga näidata, et liikumine ei pea tähendama jõusaali ega võistlussporti – piisab väikestest sammudest ja selleks sobivad ka jalutuskäik bussipeatusesse, lifti asemel valitud trepp või lapsega aktiivselt veedetud aeg mänguväljakul," rääkis Kanarbik ning lisas, et liikuvam Eesti algab tuhandetest väikestest otsustest, mida me teeme iga päev.

Kõige aktiivsemad sündmuste korraldajad on lasteaiad ja koolid. Eelmisel aastal osales spordinädalal ligi 70 protsenti Eesti koolidest ja lasteaedadest.

Kultuuriministri Heidi Purga sõnul on noorte liikumisharjumuse kujundamine ja selle toetamine üks tema prioriteete ministrina. "Oluline on suunata kõiki Eesti inimesi liikuma juba varasest east, et meil oleks terve, rõõmus ja tugev ühiskond."

Spordinädala sündmused algasid juba septembri alguses, kuid suurem osa neist toimuvad järgmise seitsme päeva jooksul. Suuremad ettevõtmised spordinädala raames:

20.-27.09 tähistatakse rahvusvahelist üliõpilasspordi päeva ning toimuvad liikumisüritused ülikoolides (korraldaja Eesti Akadeemiline Spordiliit)

23.09 toimub heategevuslik laste teatejooks 28 erinevas kohas üle Eesti, kus osaleb üle 12 000 noore (korraldaja MTÜ Tallinnmeeting)

23.-30.09 saab osaleda Tartus spordimuuseumi erinevates tegevustes (korraldaja Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum)

24.09 toimub XXVII kindral Johan Laidoneri olümpiateatejooks Viimsi mõisa pargis (korraldaja Eesti Spordiselts Kalev)

25.09 toimub üleeuroopaline koolispordi päev

25.09 tunnustatakse ja tänatakse treenereid (korraldajad Eesti Olümpiakomitee ja Spordikoolituse ja -teabe SA)

25.09 toimub istumisvaba päev koolis, kontoris ja kodus (idee algataja Tartu Tamme Kool)

26.09 toimub #BeActive sportlik perepäev Tallinnas, Tartus ja Haapsalus (korraldajad SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskus, Tartumaa spordiliit ja Läänemaa spordiliit)

26.09 toimub ELKE Tallinn Run - Noblessner (korraldaja MTÜ Rakvere Maraton)

26.-27.09 toimub Viking Window Paide-Türi rahvajooks ja rahvakõnd (korraldaja MTÜ Triatloniakadeemia)

27.09 toimub Sportland Kõrvemaa metsajooks (korraldaja Baltic Events Estonia MTÜ)

29.09 tähistatakse ülemaailmset südamepäeva: tea oma tervisenäitajaid ja liigu südame heaks (eestvedaja Maailma Südameföderatsioon)

Möödunud aastal toimus spordinädala raames ligi 1200 liikumisüritust, kus osaleti üle 230 000 korra. Lisainfot spordinädala kohta ja ürituste kalendri leiab spordinädala kodulehelt.