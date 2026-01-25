X!

Shiffrin kindlustas olümpiamängudeks slaalomi kristallgloobuse

Mäesuusatamine
Mikaela Shiffrin
Mikaela Shiffrin Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Mäesuusatamine

USA mäesuusatäht Mikaela Shiffrin tõestas Tšehhis Spindlreuv Mlyinis toimunud MK-etapil taas taset ning kindlustas slaalomi arvestuses oma üheksanda kristallgloobuse.

30-aastane ameeriklanna sai esimesel läbimisel ajaks 48,80 ning lihvis sellelt tulemuselt teise laskumisega veel sajandiksekundi maha, teenides koondajaga 1.37,59 oma karjääri 108. etapivõidu.

Lisaks sellele kindlustas ta üheksandat korda slaalomis väikese kristallgloobuse: Shiffrin on kogunud tänavu slaalomis 780 punkti, šveitslanna Camille Rast (492 p) ei saa teda ülejäänud kahe võistlusega enam kinni püüda. Shiffrin on esimene mäesuusataja eales, kes ühel alal üheksa korda üldvõidu pälvinud, kuid ta peab võib-olla rekordit õigepea jagama, sest kaasmaalane Lindsey Vonn jahib kiirlaskumises samuti üheksandat väikest kristallgloobust.

Pühapäeval edestas ta Rasti kahe laskumise kokkuvõttes 1,67 sekundiga, pjedestaalile pääses veel sakslanna Emma Aicher, kes kaotas Shiffrinile 2,18 sekundiga.

Shiffrin on olümpiavõitjaks tulnud kahel korral: 2014. aastal Sotšis slaalomis ning 2018. aastal Pyeongchangis ülisuurslaalomis. 2022. aasta Pekingi taliolümpial ameeriklanna aga põrus ning jäi sootuks medalita. "Mul on olnud häid olümpiaid, mul on olnud keerulisi olümpiaid. Lähen sinna avatud meelega, hea tujuga ja usaldusega oma meeskonda. USA läheb sinna heade sportlastega, peab seda lihtsalt nautima. Olümpiamängud on täiesti teine väljakutse," sõnas ameeriklanna.

Naiste MK-sari käib enne Milano Cortina taliolümpiat veel ära Crans-Montanas, kus peetakse kiirlaskumise ja ülisuurslaalomi võistlused.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

