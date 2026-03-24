Kläbo tõmbas hooajale joone alla: pean uue motivatsiooni leidma

Murdmaasuusatamise valitseja Johannes Hösflot Kläbo ütles NBC-le, et tõmbab oma ajaloolisele hooajale joone alla ning kodustel meistrivõistlustel ei osale. 29-aastane norralane ei mõtle ainult järgmise olümpia peale, aga tahaks võistelda ka 2034. aastal.

Kläbost tegi veebruaris Milano Cortinas ajalugu, kui temast sai taliolümpial enim kuldmedaleid võitnud sportlane. Ta võitis kõik kuus võimalikku kulda ning on kokku võitnud 13 olümpiamedalit, millest 11 on kuldsed. Lisaks teenis ta oma kuuenda MK-sarja üldvõidu, kaheksanda sprindi kristallgloobuse ja esmakordselt ka distantsisõitude üldvõidu.

Ta pani möödunud nädalavahetusel USA-s Lake Placidis toimunud MK-sarja viimasel etapil hooajale ka võiduka punkti ning ütles seejärel, et see jäi tema hooaja viimaseks sõiduks.

12. märtsil kukkus Kläbo Drammenis toimunud klassikasprindis niivõrd kehvasti, et sai peapõrutuse. "Ma oleks pidanud ka Norra meistrivõistlustel osalema, aga otsustasin peapõrutuse tõttu need vahele jätta," ütles Kläbo NBC-le.

Norra spordikangelane on juba pööranud pilgu uuele hooajale ning ütles, et paneb õigepea koos treenerist vanaisa Kare Hösflotiga ettevalmistuse paika. Seejärel oleks aga puhkust vaja. "Võtan kevadel veidi aega, et järgmine eesmärk paika panna. Pean ilmselt uut motivatsiooni leidma, aga hea asi on see, et mulle meeldib väga MK-sarja sõite võita. Mulle meeldib ikka stardinumber peale panna ja võistelda, see on hea algus," rääkis Kläbo.

Mõistagi on eesmärk nelja aasta pärast Prantsuse alpide olümpial võistelda, kus tal on võimalus võtta ka taliolümpia kõigi aegade medali rekord - Marit Björgen võitis oma võimsa karjääri jooksul 15 medalit. "Mida vanemaks saad, seda keerulisemaks võitmine läheb. Eriti just sprindis. Noored tulevad peale ja avaldavad survet," sõnas Kläbo.

29-aastane norralane ei plaani aga ainult järgmise olümpiaga piirduda ning mõtleb juba ka 2034. aastal Utah'is toimuva olümpia peale. Tema füsioterapeut elab Soldier Hollow'st, kus murdmaasõidud toimuvad, autosõidu kaugusel. "Olen oma füsioga rääkinud, et kui me teeme mu kehaga kõik õigest ja motivatsioon püsib, sees tahan võistelda," sõnas Kläbo. "Aga sinna on veel aega."