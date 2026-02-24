Kläbo ei saanud OM-i eel kuid kihlatuga koos olla: lõpuks on karantiin läbi!

Milano Cortina taliolümpiamängudel kuus kuldmedalit võitnud murdmaasuusataja Johannes Hösflot Kläbo valmistus OM-iks koondisest eraldi treenides ning viirustest hoidumiseks ei saanud ta üle kahe kuu ka oma kihlatuga aega veeta.

Kläbost sai Milano Cortina mängudel esimene talisportlane, kes ühelt OM-ilt võitnud kuus kuldmedalit. Kokku on tema auhinnakapis nüüd 11 OM-kulda, millega jääb selles arvestuses alla vaid USA ujumislegendile Michael Phelpsile.

Norra suusakuulsuse vägiteod äratasid ülemaailmset tähelepanu ja nii said vahetult pärast mängude lõppu lisaks kodumaisele NRK-le temaga pikemalt rääkida veel kolm meediaväljaannet: NBC, BBC ja L'Equipe. "Põhiline küsimus oli, et mis tunne siis on nende saavutustega hakkama saada," muheles Kläbo NRK-ga rääkides.

"Vastus on, et tunne on hea. On olnud paar väga vahvat nädalat. Nüüd ootan juba väga koju jõudmist: tahan lihtsalt kodus olla ja oma voodis magada. Viimase aasta jooksul olen väga vähe saanud kodus olla. OM-i viimased kolm päeva olid väga rasked, pärast tiimisprinti ärkasin nohuga ja valutava kurguga. Need olid rasked päevad," sõnas Kläbo.

Norra murdmaakoondisel oli OM-il viirustega probleeme, kui Harald Östberg Amundsen ja Erik Valnes jäid enne mänge haigeks ja Mattis Stenshagen haigestus OM-i ajal. Kõik jäid seekord medalita. Tiimisprindis Kläbo partneriks olnud Einar Hedegart võistles samuti haigussümptomitega.

Kui ülejäänud Norra meeskond valmistus olümpiaks Toblachis, sõitis Kläbo koos treeningpartner Emil Iverseni ja isa Haakoniga Seefeldi, kus pandi end treeningute vahel sõna otseses mõttes tuppa luku taha. "Mul on väga hea meel, et me ei läinud Toblachi laagrisse. Muutsime veidi plaani ja olime Seefeldis vaid kolmekesi, hoidsime muid kontakte minimaalsetena. Olümpia on nii suur võistlus ja sul on karjääri jooksul nii vähe võimalusi seal osaleda. Kui mõned sportlased selle võimaluse saavad, võivad nad liiga kaua oodata [et haigussümptomitest teada anda]," sõnas Kläbo, kuid ei hakanud konkreetselt kedagi süüdistama.

Ennenägematu kullasaju ootuses hoidus Kläbo alates detsembrist ka kõigist füüsilistest kontaktidest kihlatu Pernille Dösvikiga. Alles pärast 50 km distantsi, olümpia viimasel päeval, võisid noored lõpuks aasta esimese musi teha. "Nüüd on karantiin lõppenud," naeris Kläbo NRK-ga rääkides. "Kogu olümpia ajal nägin teda ühe korra, kui käisime enne 50 km sõitu jalutamas. Pärast olümpiat saame lõpuks rohkem aega koos veeta."