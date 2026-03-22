Kläbo pani hooajale võiduka punkti, Diggins tõmbas karjäärile joone alla

Johannes Hösflot Kläbo
Johannes Hösflot Kläbo Autor/allikas: SCANPIX/AP
USA-s Lake Placidis toimunud murdmaasuusatamise MK-sarja hooaja viimasel võistlusel võidutses meeste seas ei keegi muu kui Johannes Hösflot Kläbo, naiste seas võidutses Jonna Sundling.

Meeste 20 km ühisstardist vabatehnikasõidus eraldus konkurentidest 2,5 kilomeetrit enne finišijoont kuuemeheline grupp, ainsa mitte-norralasena jäi kõrgesse mängu itaallane Davide Graz. Viimases vaheajapunktis, 1,3 km enne lõppu mahtusid mehed 1,4 sekundi sisse, kuid otsustavatel meetritel näitas taaskord parimat minekut legendaarne Johannes Hösflot Kläbo, kes teenis ajaga 41 minutit ja 57 sekundit oma hooaja 14. võidu MK-sarjas.

Kläbole järgnesid kaasmaalased Harald Östberg Amundsen (+0,8) ning Einar Hedegart (+2,5). Neljanda koha sai Mattis Stenshagen (+4,2) ja viienda Andreas Fjorden Ree (+6,4). Graz (+6,5) Norra viisikvõitu ei rikkunud.

Kläbo kogus hooaja peale 2301 punkti ning teenis oma kuuenda suure kristallgloobuse, kaheksanda sprindisõitude kristallgloobuse ja lõpuks ka esimese distantsisõitude üldvõidu. See oli üks võit, milleni 29-aastane norralane seni jõudnud polnud.

Alvar Johannes Alev lõpetas oma hooaja 33. kohaga (+2.21,9) ning saavutas MK-sarja üldarvestuses 266 punktiga 61. koha.

Naiste sõidus läks võit taaskord Rootsi, seekord oli esikohal Jonna Sundling, kelle ajaks jäi 48 minutit ja 20,6 sekundit. Kaasmaalane Linn Svahn jäi võitjast 3,5 sekundi kaugusele, kolmanda koha teenis norralanna Heidi Weng (+4,2).

MK-sarja üldvõidu pälvis neljandat korda ameeriklanna Jessie Diggins, kelle jaoks jäi pühapäevane sõit kodupubliku ees karjääri viimaseks. Ameeriklanna sai 12. koha ning kaotas võitjale 16,5 sekundiga. Lisaks võitis ta distantsisõitude kristallgloobuse, sprindi arvestuses oli tänavu parim rootslanna Maja Dahlqvist.

Eestit esindasid õed Kaasikud: Kaidy sai 33. koha (+2.46,7) ning Keidy 38. koha (+3.05,6). MK-sarja üldarvestuses sai Keidy 67 punktiga 97. koha, Kaidy oli 63 punktiga sajas.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

23:47

Rooba: olen mänginud viimased kaks hooaega elu parimat hokit

23:09

Kergejõustikuliitu naasnud Normak: EM-i koondis tuleb igal juhul väärikas

22:46

ETV spordisaade, 22. märts

22:24

Taas Eesti meistriks tulnud Kaldvee: näha on, et vastased on trenni teinud

22:00

17-aastane jooksutalent sai ajaloolise MM-kulla, Hodgkinsonile kindel võit Uuendatud

21:51

Kläbo pani hooajale võiduka punkti, Diggins tõmbas karjäärile joone alla

21:20

Verlin pani MM-il sisehooajale korraliku punkti, Mülla ületas ühe kõrguse Uuendatud

21:13

Kalev/Cramo viis ühisliiga veerandfinaali otsustavasse mängu

20:42

Taas Võru Barruse alistanud Pärnu VK jõudis finaalist võidu kaugusele

20:01

Elu parima hooaja teinud Ermits: tasub ennast usaldada!

laskesuusatamine

20:01

Elu parima hooaja teinud Ermits: tasub ennast usaldada!

17:45

Botn võitis MK-hooaja viimase sõidu ning kerkis üldarvestuses kolmandaks Uuendatud

15:37

Vittozzi viimane ring oli Hanna Öbergile liiast, Ermits 25. Uuendatud

21.03

Lägreid alistas sentimeetrite mängus Perrot' ja jätkab võiduseeriat Uuendatud

jäähoki

23:47

Rooba: olen mänginud viimased kaks hooaega elu parimat hokit

00:49

Galerii: Hokifinaal on Ida-Virumaa klubide siseasi Uuendatud

21.03

Naiste hokis peeti esimesed poolfinaalid, Everesti väravavaht tegi hiilgemängu

19.03

Stars alistas tippude lahingus Avalanche'i, Crosby naasis jääle

freestyle suusatamine

20.03

Henry Sildaru jäi Big Airi finaalist välja

19.03

Henry Sildaru pääses MK-etapil pjedestaalile

18.03

Henry Sildaru start MK-etapil lükkus edasi

17.03

Kanter: Tõnisel on erialased teadmised, aga treenerikutse on natukene laiem

kahevõistlus

15.03

Kristjan Ilves lõpetas hooaja 11. kohaga

06.03

Kristjan Ilves tõusis suusasõiduga esikümnesse

05.03

Ilves näitas proovivõistlustel 16. tulemust

04.03

Teder ja Gustavson said juunioride MM-il 11. koha

suusatamine

21:51

Kläbo pani hooajale võiduka punkti, Diggins tõmbas karjäärile joone alla

21.03

35-aastane Pellegrino astus üle mitme hooaja taas kõrgeimale astmele

21.03

Pikal vabatehnikadistantsil tulid Eesti meistriks Kalev ja Tuul

20.03

Lake Placidis võidutses taas Kläbo, Alev 27.

kiiruisutamine

09.03

Kiiruisu MM kulmineerus Norra triumfiga

08.03

Kiiruisutamise Eesti meister on edasisammu teinud: ja mitte ebalevalt!

06.03

Marten Liiv saavutas MM-il seitsmenda koha

05.03

Liiv kerkis põhiala toel MM-i avapäeva lõpuks kuuendaks

suusahüpped

19:34

Vikersundi lennumäe võistlus jäeti kõva tuule tõttu ära

21.03

Austria suusahüppaja sai esimese MK-etapivõidu, Aigro 33.

16.03

Värske olümpiavõitja keeldus Oslos hüpet sooritamast

16.03

Holmenkollenis triumfeerisid üllatajad, Aigro diskvalifitseeriti

iluuisutamine

14:11

Petrõkina: hooaja lõpus hakkab kõik vaikselt valutama, aga see on normaalne Uuendatud

21.03

ERR vahendab järgmisel nädalal iluuisutamise MM-i teles ja veebis

09.03

Selevko ja Varnavskaja kandideerivad ISU auhindadele

08.03

Petrõkina on MM-i eel jalga hoidnud: valu ei lähegi täielikult ära

mäesuusatamine

19:09

Paris võitis teist korda järjest, Odermatt sai veel ühe kristallgloobuse

13:12

Sofia Goggia võitis ja haaras kristallgloobuse

21.03

Vaimustav hooaja lõpp tõi Pirovanole kristallgloobuse

16.03

Vonn: ma ei ole veel valmis oma tulevikust suusatamises rääkima

jääkeegel

22:24

Taas Eesti meistriks tulnud Kaldvee: näha on, et vastased on trenni teinud

18:44

Kaldvee ja Lill võitsid kümnenda Eesti meistritiitli

19.03

Kaldvee kodusest konkurentsist: olümpia motiveeris kõiki trenni tegema

18.03

Kaldvee ja Lill asuvad Eesti meistritiitlit kaitsma

lumelauasõit

06.03

Laura Anga tuli juunioride MM-il seitsmendaks

01.03

Kaks Eesti lumelaudurit jõudis juunioride MM-il lõppvõistlusele

18.02

Hiina lumelaudur tegi endale suurepärase sünnipäevakingi

16.02

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia

