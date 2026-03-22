Kläbo pani hooajale võiduka punkti, Diggins tõmbas karjäärile joone alla

USA-s Lake Placidis toimunud murdmaasuusatamise MK-sarja hooaja viimasel võistlusel võidutses meeste seas ei keegi muu kui Johannes Hösflot Kläbo, naiste seas võidutses Jonna Sundling.

Meeste 20 km ühisstardist vabatehnikasõidus eraldus konkurentidest 2,5 kilomeetrit enne finišijoont kuuemeheline grupp, ainsa mitte-norralasena jäi kõrgesse mängu itaallane Davide Graz. Viimases vaheajapunktis, 1,3 km enne lõppu mahtusid mehed 1,4 sekundi sisse, kuid otsustavatel meetritel näitas taaskord parimat minekut legendaarne Johannes Hösflot Kläbo, kes teenis ajaga 41 minutit ja 57 sekundit oma hooaja 14. võidu MK-sarjas.

Kläbole järgnesid kaasmaalased Harald Östberg Amundsen (+0,8) ning Einar Hedegart (+2,5). Neljanda koha sai Mattis Stenshagen (+4,2) ja viienda Andreas Fjorden Ree (+6,4). Graz (+6,5) Norra viisikvõitu ei rikkunud.

Kläbo kogus hooaja peale 2301 punkti ning teenis oma kuuenda suure kristallgloobuse, kaheksanda sprindisõitude kristallgloobuse ja lõpuks ka esimese distantsisõitude üldvõidu. See oli üks võit, milleni 29-aastane norralane seni jõudnud polnud.

Alvar Johannes Alev lõpetas oma hooaja 33. kohaga (+2.21,9) ning saavutas MK-sarja üldarvestuses 266 punktiga 61. koha.

Naiste sõidus läks võit taaskord Rootsi, seekord oli esikohal Jonna Sundling, kelle ajaks jäi 48 minutit ja 20,6 sekundit. Kaasmaalane Linn Svahn jäi võitjast 3,5 sekundi kaugusele, kolmanda koha teenis norralanna Heidi Weng (+4,2).

MK-sarja üldvõidu pälvis neljandat korda ameeriklanna Jessie Diggins, kelle jaoks jäi pühapäevane sõit kodupubliku ees karjääri viimaseks. Ameeriklanna sai 12. koha ning kaotas võitjale 16,5 sekundiga. Lisaks võitis ta distantsisõitude kristallgloobuse, sprindi arvestuses oli tänavu parim rootslanna Maja Dahlqvist.

Eestit esindasid õed Kaasikud: Kaidy sai 33. koha (+2.46,7) ning Keidy 38. koha (+3.05,6). MK-sarja üldarvestuses sai Keidy 67 punktiga 97. koha, Kaidy oli 63 punktiga sajas.